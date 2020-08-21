رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

تسود حالة من الرعب الشديدد داخل النادي الأهلي بسبب مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ويخشي مسئولي القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها أنسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.





ولم يكن الرعب بسبب الخوف من الخسارة بل تراجع مستوي الفريق بصورة واضحة وغياب القوة الهجومية الضاربة التي كانت تهزم أي فريق بعيدًا عن الثلاثية الحمراء في مرمي أسوان فهو يعاني من دوامة الهبوط، بجانب رحيل عدد من أبرز وأفضل لاعبيه مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وصلاح محسن وعمار حمدي وإيقاف محمود كهربا وإصابة محمود متولي بالرابط الصليبي وقبله محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير بجانب غياب الجناح الأيمن صاحب صفقة الــ90 مليون جنية حسبن الشحات لإجراءه جراحة فتاق رياضي في توقيت غير مناسب.



