رئيس ائتلاف دعم مصر: وقف إطلاق النار في ليبيا يؤكد السياسة الحكيمة لقادتنا

رحب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، بوقف اطلاق النار فى لبييا، مناشدا الدول العظمى والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولى بأن يؤدى مهمته وان يلعب دورا هاما ببذل مزيد من الجهد للتصدى للتدخلات الخارجية على الأراضى الليبية.





وأشاد القصبى بحكمة القيادة السياسية التى تقدر الموقف بقيمة وقدر الدولة المصرية وبميزان دقيق بنا يتناسب مع حجم وعظمة مصر وطبيعتها فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة وأن مصر وجيشها العظيم لم يكن يوما معتديا وداعمة للسلم والسلام رغم أن القاهرة جمعت كل الأسباب وحصلت على التفويض من الشعب ومجلس النواب الليبي إلا أنها تتعامل بحكمة وهذا ماظهر فى المبادرة المصرية الحكيمة كخارطة طريق لانهاء الأزمة الليبية وبناء المؤسسات من جديد.





وتمنى رئيس ائتلاف دعم مصر للشعب الليبي الشقيق باسترداد دولته والبدء فى بناء مؤسساته موضحا لازلنا نؤكد أن استقرار وأمن لبييا من استقرار وأمن القاهرة وان لبييا تعد أمن القومى لنا وهذا يعد خط أحمر.