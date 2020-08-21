عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسي لجهوده في وقف إطلاق النار

بعث رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكره فيها على مساندته لجهود وقف إطلاق النار في ليبيا.





وجاء في الخطاب: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار ، والدخول في العملية السياسية؛ للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية ، وأكرر لفخامتكم شكري وتقديري لهذه المواقف الأخوية".





وكان وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحى باشاغا، قد قال في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا، ما كان ليتم بدون دعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار باشاغا، الرجل القوي في حكومة الوفاق، إلى أن هذا الاتفاق، يحب أن يتبعه حوار سياسي جدي، يقود إلى تسوية شاملة، مشددا على ضرورة أن تحدث هذه الخطوات بسرعة كبيرة.





وألقت الوكالة، الضوء، على ردود الافعال الدولية على قرار وقف إطلاق، الذي تم الإعلان عنه اليوم، وقالت في بعض ردود الفعل الدولية الأولى، "رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الخارجية الالمانية والأمريكية، وأشادت الأمم المتحدة، التي ساعدت أيضًا في التوسط لوقف إطلاق النار، بهذه الخطوة.





وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي

وطالبت الأمم المتحدة بإخراج المرتزقة من ليبيا، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستبقي إيرادات الخام في حساب مصرفي للمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي لحين التوصل إلى اتفاق سياسي.