مخرج توأم روحي يروي كواليس الظهور الأخير لـ الفنانة رجاء الجداوي في العمل

روى المخرج عثمان أبو لبن كواليس الظهور الأخير للفنانة رجاء الجداوي في فيلمه "توأم روحي"، المعروض حاليا في السينمات.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت أمًّا لكل الناس فى موقع التصوير، واستمتع بالعمل معها، مؤكدا أنها العمود الفقري للفيلم وأحداثها محورية.





وأكد: "رجاء كانت في منتهى الشياكة والأدب والالتزام بالمواعيد".

وكان صناع فيلم توأم روحي قد احتفلوا بالعرض الخاص له وسط مجموعة من النجوم، داخل إحدى دور العرض في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر الاحتفال ابطال العمل حسن الرداد و امينه خليل وعائشه بن احمد و منتج العمل احمد السبكي و ابنائه محمد احمد السبكي والمخرج كريم السبكي ومخرج العمل عثمان ابو لبن و مدير الشركه احمد عاطف والمؤلفه اماني التونسي وغيرهم .





كما حضر عدد كبير من نجوم الفن؛ لمشاركتهم الاحتفال، منهم "ايمي سمير غانم و محمود عبد المغني و محمد ثروت".





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فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.