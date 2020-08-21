في عقل السويسري.. رحلة فايلر للبحث عن الانتصار الأول على كارتيرون

لا صوت يعلو فوق القمة 120، والتي تجذب انظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي غدا السبت في تمام التاسعة مساءً والتي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار الجولة الـ21 من عمر الدوري الممتاز.





ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة، فالأهلي يسعى إلى حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه، بينما يحاول نادي الزمالك عرقلة مسيرة الفريق الأحمر في مسابقة الدوري وإلحاق أول هزيمة له في الدوري.





وعلى جانب آخر يحاول السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تخطي أزمة الغيابات التي تضرب الفريق في الآونة الأخيرة في مواجهة صعبة مثل القمة 120.





ويغيب عن النادي الأهلي 7 لاعبين وهم شريف اكرامي ومحمود متولي وحسين الشحات ورمضان صبحي وأحمد الشيخ وحسام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، وهو ما يضع المدرب السويسري في مأزق في مواجهة الأهلي والزمالك.





ويسعى فايلر إلى التغلب على النقص العددي والتفكير في مباراة القمة بأكثر من طريقة، خاصة وأنه يبحث عن أول انتصار له ضد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، خاصة وأن الأخير انتصر على فايلر في مواجهتهما الأولى بالسوبر المصري.

-"4-3-3"





من الممكن أن يتغلب رينيه فايلر على النقص العددي الذي يعاني منه الفريق عن طريق اللعب بطريقة 4-3-3 وان يدفع بكل من حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب، بينما يدفع بكل من اليو بادجي او مروان محسن ومعه محمد مجدي افشة وجونيور اجايي.





وبهذه الطريقة سيتمكن فايلر من السيطرة على وسط الملعب، بالاضافة الي الحفاظ على وليد سليمان وجيرالدو كورقة رابحة في الشوط الثاني من المباراة.





- الجوكر

يفكر السويسري رينيه فايلر في الدفع بالجوكر احمد فتحي، قائد النادي الأهلي في مباراة القمة 120، وذلك لما يملكه من خبرات في مثل تلك المباريات القمة.





ودفع فايلر باحمد فتحي في مباراة اسوان الماضية بالدوري الممتاز، وقدم عروض متميزه، وشارك في صناعة أحد اهداف المباراة، وهو ما يعزز فرصه في لعب مباراة القمة يوم الغد السبت.





- خاتم سليمان





من الممكن ان يدفع رينيه فايلر بنجم النادي الأهلي وليد سليمان، منذ بداية المباراة، في مباغتة لدفاعات نادي الزمالك في اول المباراة، على عكس ما يفعل في المباريات الماضية، حيث كان يفضل ان يكون وليد سليمان ورقة رابحة له في الشوط الثاني.









وستكون مغامرة من فايلر اذا قام بهذا الأمر منذ انطلاق المباراة، لانه سيفقد احد اهم اللاعبين المؤثرين على مقاعد بدلاء النادي الأهلي.

- عدم المغامرة:





من المرجح أيضًا أن يرفض رينيه فايلر المغامرة بأي من تلك الحلول وأن يخوض المباراة بتشكيل النادي الاهلي العادي كمثل أي مباراة يخوضها الفريق الأحمر.





وأن يدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وعلي معلول ومحمد هاني، بينما يكون في خط الوسط اليو ديانج وعمرو السولية، وامامهم جيرالدو وجونيور اجايي ومحمد مجدي افشة ومروان محسن.