في ذكرى رحيل محمد عبد المطلب.. دخل السجن دعمًا لـ صفقات الزمالك

يوافق اليوم الجمعة، 21 أغسطس، ذكرى رحيل المطرب محمد عبد المطلب، الذي اشتهر بأغنية "رمضان جانا".









كان عبد المطلب يحب نادي الزمالك، وعاشقا ومتيما به منذ طفولته- حسبما قال في أحد الحوارات الصحفية-.





وحكي موقفا طريفا حدث معه، وقال: "أثناء تولي محمد حيدر باشا رئيس مصلحة السجون، رئاسة نادي الزمالك في ذلك الوقت، أمرني حيدر بالذهاب إلى أحد السجون التي يتحفظ فيها على لاعبي كرة القدم أثناء موسم الانتقالات؛ من أجل إخفائهم عن عيون الأهلي".

وأضاف أنه طلب منه الغناء والترفيه عن النجوم أثناء فترة احتجازهم في سجون حيدر باشا.

يذكر أن عبد المطلب، ولد في 13 أغسطس 1910 في منطقة شبراخيت، وحفظ القرآن واستمع للأسطوانات في المقاهي الموجودة في بلده، ثم غنى في مسرح بديعة عام 1932.

وكوّن الفنان الراحل محمد عبد المطلب، مدرسة في الغناء حيث يعد عميد الفن الشعبي وتتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين ورحل فى 21 أغسطس 1980.









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