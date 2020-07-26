من الحب إلى المحاكم .. التفاصيل الكاملة لآخر مستجدات خلاف هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها بسرقة أموالها

حرب تصريحات بين الثنائي وهيفاء وهبى تكذب زواجها منه بحكم محكمة





شهدت أزمة هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد الوزيرى تطورا جديدا، حيث قال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن نيابة ثانٍ الشيخ زايد، قررت حبس محمد وزيري في البلاغات المقدمة ضده من الفنانة بتهمة الاستيلاء على أموالها.









وأضاف محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن النيابة قررت حبس محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده.









ونرصد القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى وآخر مستجدات القضية.









قصة حب انقلبت إلى عداوة





فى عام 2018، تحولت الصداقة وإدارة الأعمال، إلى قصة حب حقيقية بين الطرفين بدون إعلان أى شخص في وسائل الإعلام عنها، وظهر ذلك خلال عيد ميلاد "هيفاء"، والذي كان أول ظهور لها بمصر بعد عودتها من لبنان، حيث استقبلها "وزيري"، بحفل كبير بالأحضان والورد.









ومع بداية عام 2019، أعلن "وزيري"، رسميا عن حبه لها بعد أن نشر صورة لهيفاء عليها كلمة "حب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب".









ولكن فجأة من نهاية العام الماضي، انقلبت "هيفاء" على "الوزيري"، بدون أن تعلن السبب، ولكنها أشارت إلى أن أقرب الناس لها خدعوها في حياتها كالعادة بدون توضيح، وبعدها بأسابيع أعلن "الوزيري" استقالته من العمل مع هيفاء وهبي بعد أن كان قد شارك فى ألبومها الغنائي الجديد بعدد من الأغنيات.









وكشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها، موضحا في بيان أنه بموجب توكيل خاص يعمل به مدير أعمال هيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت، يفيد أن "هيفاء" وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في جمهورية مصر العربية.









وأضاف المحامي في البيان: "حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني وأودع تلك المبالغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له".













هيفاء وهبى تكذب زواجها منه بحكم محكمة

وكشفت هيفاء وهبى تفاصيل جلستها في محكمة الأسرة مع مدير أعمالها محمد وزيري، الذي قدم مؤخرا وثيقة زواج مدعيًا زواجهما، عقب المشكلات التي جمعتهما حيث اتهمته الأخيرة بسرقتها وقالت وهبى عبر تويتر: "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة إللي أخينا أجلها ليغصبني أنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".









وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق إلى أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وحجزت القضية للحكم، الحمدالله".









رد الوزيرى

من جانبه نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي.









وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، مضيفًا: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء له: "هي لو ادتني فلوس هتديني الفلوس دي في شنطة بلاستيك ولا هتديهالي من بنك والمبالغ اللي بتقول عليها دي مبالغ مش طبيعية، ومقدرش أخدها".









وأرجع "وزيري"، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ "أسباب شخصية"، مضيفًا: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".









وأكد مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أنه لم يكن يعرف أي شيء عن الأخبار المتداولة عنه.









وقال: "ربنا يعلم اليوم كان بيعدي عليا ازاي، والله العظيم أنا عمري في حياتي ما اتحطيت في موقف بالشدة دي وبقمة الأسى اللي اتحطيت فيه قدام الناس واللي بيتقال عليا".









وأضاف: "هي مصدرة للرأي العام أن أنا مدير أعمالها وده هيخليني أرتبط بفلوس شغلها وده والله ما بيحصل ومصدرة للناس أن فيه توكيل رسمي عام بتصرف بيه في فلوس شغلها وده والله ما بيحصل والكلام ده غلط ومفيش توكيل عام ولا فيه الكلام ده".









قال محمد وزيري، إنه تزوجها منذ ثلاث سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد، وأكد أن الأزمة بينهما ظهرت أثناء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".









وأضاف "وزيري"، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، قائلا "اتفاجئت برحيلها قبل استكمال الفيلم ولا تريد السفر لأوروبا".



