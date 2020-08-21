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فن

يا دنيا يا غرامي.. إلهام شاهين بصحبة ليلى علوي وهالة صدقي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:56 م
الهام وليلي وهالة
الهام وليلي وهالة صدقي
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محمد بدران

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة ، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت الهام شاهين برفقة النجمة يسرا وليلى علوي وهالة صدقي أثناء قضاء عطلتهن الصيفية، وعلقت عليها "يا دنيا يا غرامي".


وسبق أن أعلنت الهام شاهين، انتهاء تصوير أحدث أفلامها، "حظر تجول"، المقرر عرضه قريبا.


ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، النجمة إلهام شاهين عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).


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