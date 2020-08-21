يا دنيا يا غرامي.. إلهام شاهين بصحبة ليلى علوي وهالة صدقي

و سبق أن أعلنت الهام شاهين، انتهاء تصوير أحدث أفلامها، "حظر تجول"، المقرر عرضه قريبا.

ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، النجمة إلهام شاهين عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).

