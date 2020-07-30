بالحجاب.. إلهام شاهين تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت إلهام شاهين صورة لها بالحجاب وعلقت عليها قائلة :"لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك ...اللهُمَّ بلّغنا يوم عرفة واحنا لانشْتكِي هَمّا ولاَ حُزْنا واجْعلنا أسْعَد خَلقِكَ ياربّ . . 🤲 لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير.. اللهم اكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا وأنت تعلم أننا منعنا بسبب هذا الوباء الله ارفعه عنا برحمتك وقدرتك يارب 🤲 عيد سعيد عليكم وعلي كل إللي بتحبوهم".
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كانت الهام شاهين أعلنت انتهاء تصوير احدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.
ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، النجمة إلهام شاهين عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).