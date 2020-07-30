بالحجاب.. إلهام شاهين تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

نشرت إلهام شاهين صورة لها بالحجاب وعلقت عليها قائلة :"

لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك ...اللهُمَّ بلّغنا يوم عرفة واحنا لانشْتكِي هَمّا ولاَ حُزْنا واجْعلنا أسْعَد خَلقِكَ ياربّ . . 🤲 لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير.. اللهم اكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا وأنت تعلم أننا منعنا بسبب هذا الوباء الله ارفعه عنا برحمتك وقدرتك يارب 🤲 عيد سعيد عليكم وعلي كل إللي بتحبوهم".