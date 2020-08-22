أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور

طفرة غير مسبوقة شهدتها هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الـ 6 سنوات الماضية خاصة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الأشباح التي كانت تغطى بدخانها على سماء العاصمة أصبحت تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لتعلن تحول سماء العاصمة تدريجيا إلى مرآة نظيفة مع أفضل خدمة للمواطن في العاصمة.





كاد الأسطول الذي يخدم الملايين في التنقل داخل وخارج العاصمة أن يلفظ أنفاسه الاخيرة إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في 2014 حتى بدأت الروح تعود للأسطول مجددا بخطة تطوير شاملة ودعم الاسطول بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء فضلا عن خطة تحويل التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي .





بدأ النقل العام عصرا جديدا يتماشي مع خطة تطوير العاصمة واستعادة مظهرها الحضاري ، فضلا عن توفير وسيلة نقل جماعي مريحة بهدف حث أصحاب السيارات على استقلالها وتحقيق سيولة مرورية في شوارع العاصمة.





600 أتوبيس

بدأت خطة التطوير تدخل حيز التنفيذ عام 2015 تحديدا في الرابع من أغسطس ، بإعلان توريد 600 أتوبيس لهيئة النقل العام بالقاهرة تم تصنيع 50% منها بمصنع حافلات بأبوظبي و50% منها بمصنع جي بي بولو المصري بالعين السخنة.





ثلث النقل العام

وبهذه الصفقة استطاع اسطول النقل العام أن يحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا بعد أن تمكن من تغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام بالقاهرة الكبرى.





المرور والامان

كان أحد أبرز محاور خطة التطوير تخفيف الضغط على الحركة المرورية على شبكة الطرق من خلال حث المواطنين الذين يمتلكون سيارات على استقلال النقل العام من خلال توفير سيارات متطورة ومكيفه وبها خدمات الانترنت لضمان راحة الراكب فضلا عن توفير الأمان للمواطنين في التنقل والحد من الحوادث، كما حقق الانسيابية الحد من الاختناقات المرورية.









600 ألف راكب

نجحت الهيئة فى نقل حوالي 600 ألف راكب يوميًا يجوبون داخل العاصمة وخارجها خاصة القاهرة الكبرى ووفر عليهم 50% من أجرة النقل ، كما أتاح 2400 فرصة عمل للشباب.





Google Maps ولأول مرة في تاريخ النقل العام بمصر ، دخلت على النقل العام تقنية جديدة جعلتها تعدو نحو المستقبل ، ففى نوفمبر من العام 2015 اقتنصت القاهره لقب اول مدينه في الشرق الاوسط وافريقيا تطلق خدمات جوجل للنقل العام .

وبدأت الخدمة من شركة مواصلات مصر بالتعاون مع شركة جوجل العالمية لرصد تحركات شبكة مركباتها عبر تطبيق Google Maps حيث يمكن للمواطن متابعه تحركات الاتوبيس الذكى ومده وصوله الى المحطه والعديد من المزايا الاخرى.





الاتوبيس ذو الطابقين

بدأت القاهرة تخطو بجانب العواصم العالمية وأدخلت لأول مرة عام 2018 حافلات ذات الطابقين والأكثر دهشة أنها صنعت بأياد مصر ية .





اتوبيسات "ذكية"

ولأول مرة شهد اسطول النقل العام اتوبيسات "ذكيه" مزوده بخدمات انترنت وتكييف و واي فاي وشحن يو اس بي ومنفذ موسيقي و دفع التذكره عبر كارت (مواصلاتى الالكترونى).





الأتوبيس الكهربائي

دخل النقل العام عصرا جديدا من التطور فلم يمر سوى عاما واحدا حتى أدخلت الهيئة تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها ففي نوفمبر 2019 شهدت تدشين اول أتوبيس كهربائي يجوب شوارع العاصمة.





تكلفة الاتوبيس الكهربائي بلغت 4 ملايين جنيه وهو مزود بخدمة ذوي الهمم ، ويستوعب الكهربائي 70راكبا وهو مزود بجهاز حاسب الي لتسجيل كل أحداث رحلة السير ومزود ايضا بكاميرات.





الغاز الطبيعي

قررت الدولة أن تستغل ثرواتها من الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي ترشيدا للنفقات وللحفاظ على البيئة فقررت الهيئة دعم الأسطول بجناح أتوبيسات الغاز الطبيعي.





ولاول مره فى مصر دخل اتوبيس الغاز الطبيعى أسطول الحافلات بالقاهرة ، وبلغت تكلفة الاتوبيس 3 مليون و650 الف جنيه.





خطة التحول

في خطوة جريئة وضخمة عزمت هيئة النقل العام بالقاهرة، على تحويل أسطولها البالغ أكثر من 3000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خاصة أن مصر أصبحت من الدول الكبرى فى إنتاج الغاز الطبيعى بعد الاكتشافات الجديدة.



وأكدت محافظة القاهرة أنه سيتم سيتم تغيير كل أتوبيسات الهيئة بشكل تدريجي خلال فترة زمنية تصل لـ 4 سنوات فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتحويل كل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.



وفي هذا السياق، شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل علي تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وبالتزامن مع ذلك تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام بنهاية العام الماضي.



وأكدت المحافظة أن تحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى يوفر 324 مليون جنيه سنويا.



وكشفت الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك حوالي 120 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي بـ810 جنيهات بسعر 6.75 جنيه للتر، والغاز بـ 525 لنفس فترة التشغيل والتي تقارب 15 ساعة ، حيث ستهلك من 150 لـ160 متر مكعب يوميًا كمتوسط ، بسعر 3.50 جنيه لمتر الغاز، ليوفر بذلك ما يقرب من 300 جنيه يوميًا بالنسبة للأتوبيس الذى يعمل بالسولار.



وإذا تم حساب فرق الاستهلاك اليومى لكل من الاتوبيس العامل بالغاز والأتوبيس العامل بالسولار، سنجد أن الأول يوفر ما يقرب من 300 جنيه يوميا، بما يعادل 9 آلاف شهريًا و108 آلاف سنويًا، وذلك للأتوبيس الواحد.



وتستهلك الهيئة بالكامل 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بإجمالي 43.875 مليون جنيه، أي بما يعادل 78 مليون لتر سنويا بـ526.500 مليون جنيه سنويا.



وبما أن الهيئة بها 3 آلاف أتوبيس ، وبعد تحويل كل أسطولها بالغاز الطبيعى سيوفر للهيئة 324 مليون جنيه سنويًا ، حيث سيوفر الأتوبيس الواحد 108 الاف سنويا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهذا إذا تم حسابه فيقدر بالمليارات التى يتم إنفاقها على المرضى.



الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعى، تكلفة شرائه نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ، أما الذى يعمل بالسولار، ثمنه 2 مليون و300 ألف تقريبًا ، إلا أن الغاز يظل الأرخص لأنه يوفر خلال مدة تشغيله الكثير من المال.



وسيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.



وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى شاملة الكروت مسبوقة الدفع والتذكرة المميكنة، وذلك بهدف تحسين الخدمة للمواطنين واستمرارًا لعملية التطور والتقدم القائم بالهيئة، تماشيا مع اتجاه الدولة لتقليل التعامل بالأوراق المالية.





وأخيرا أعلنت محافظة القاهرة أن اللواء خالد عبد العال المحافظ يشهد اليوم حفل المحافظة لتشغيل ٢٠ أوتوبيس مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي.