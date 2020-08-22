AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:32 ص
أول اتوبيس كهربائي
أول اتوبيس كهربائي -النقل العام بالقاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
طفرة غير مسبوقة شهدتها هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الـ 6 سنوات الماضية خاصة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الأشباح التي كانت تغطى بدخانها على سماء العاصمة أصبحت تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لتعلن تحول سماء العاصمة تدريجيا إلى مرآة نظيفة مع أفضل خدمة للمواطن في العاصمة.

كاد الأسطول الذي يخدم الملايين في التنقل داخل وخارج العاصمة أن يلفظ أنفاسه الاخيرة إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في 2014 حتى بدأت الروح تعود للأسطول مجددا بخطة تطوير شاملة ودعم الاسطول بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء فضلا عن خطة تحويل التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي .

بدأ النقل العام عصرا جديدا يتماشي مع خطة تطوير العاصمة واستعادة مظهرها الحضاري ، فضلا عن توفير وسيلة نقل جماعي مريحة بهدف حث أصحاب السيارات على استقلالها وتحقيق سيولة مرورية في شوارع العاصمة.

600 أتوبيس
بدأت خطة التطوير تدخل حيز التنفيذ عام 2015  تحديدا في الرابع من أغسطس ، بإعلان توريد 600 أتوبيس لهيئة النقل العام بالقاهرة  تم تصنيع 50% منها بمصنع حافلات بأبوظبي و50% منها بمصنع جي بي بولو المصري بالعين السخنة.

ثلث النقل العام 
وبهذه الصفقة استطاع اسطول النقل العام  أن يحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا بعد أن تمكن من تغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام بالقاهرة الكبرى.

المرور والامان 
كان أحد أبرز محاور خطة التطوير  تخفيف الضغط على الحركة المرورية على شبكة الطرق من خلال حث المواطنين الذين يمتلكون سيارات على استقلال النقل العام من خلال توفير سيارات متطورة ومكيفه وبها خدمات الانترنت لضمان راحة الراكب  فضلا عن توفير الأمان للمواطنين في التنقل والحد من الحوادث، كما حقق الانسيابية الحد من الاختناقات المرورية.


600 ألف راكب 
نجحت الهيئة فى نقل حوالي 600 ألف راكب يوميًا يجوبون داخل العاصمة وخارجها خاصة القاهرة الكبرى ووفر عليهم 50% من أجرة النقل ، كما أتاح 2400 فرصة عمل للشباب.

Google Maps 
ولأول مرة في تاريخ النقل العام بمصر ، دخلت على النقل العام تقنية جديدة جعلتها تعدو نحو المستقبل ، ففى نوفمبر من العام 2015  اقتنصت القاهره لقب اول مدينه في الشرق الاوسط وافريقيا تطلق خدمات جوجل للنقل العام .

وبدأت الخدمة من شركة مواصلات مصر بالتعاون مع شركة جوجل العالمية لرصد تحركات شبكة مركباتها عبر تطبيق Google Maps حيث يمكن للمواطن متابعه تحركات الاتوبيس الذكى ومده وصوله الى المحطه والعديد من المزايا الاخرى.

الاتوبيس ذو الطابقين 
بدأت القاهرة تخطو بجانب العواصم العالمية  وأدخلت لأول مرة عام 2018 حافلات ذات الطابقين والأكثر دهشة أنها صنعت بأياد مصرية .

اتوبيسات "ذكية" 
ولأول مرة شهد اسطول النقل العام اتوبيسات "ذكيه" مزوده بخدمات انترنت وتكييف و واي فاي وشحن يو اس بي ومنفذ موسيقي و دفع التذكره عبر كارت (مواصلاتى الالكترونى).

الأتوبيس الكهربائي
دخل النقل العام عصرا جديدا من التطور فلم يمر سوى عاما واحدا حتى أدخلت الهيئة تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها ففي نوفمبر 2019 شهدت تدشين اول أتوبيس كهربائي يجوب شوارع العاصمة.

تكلفة الاتوبيس الكهربائي بلغت  4 ملايين جنيه وهو مزود بخدمة ذوي الهمم ، ويستوعب الكهربائي 70راكبا وهو مزود بجهاز حاسب الي لتسجيل كل أحداث رحلة السير ومزود ايضا بكاميرات.

الغاز الطبيعي 
قررت الدولة أن تستغل ثرواتها من الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي ترشيدا للنفقات وللحفاظ على البيئة فقررت الهيئة دعم الأسطول بجناح أتوبيسات الغاز الطبيعي.

ولاول مره فى مصر دخل اتوبيس الغاز الطبيعى أسطول الحافلات بالقاهرة ، وبلغت تكلفة الاتوبيس 3 مليون و650 الف جنيه.

خطة التحول 
في خطوة جريئة وضخمة عزمت هيئة النقل العام بالقاهرة، على تحويل أسطولها البالغ أكثر من 3000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خاصة أن مصر أصبحت من الدول الكبرى فى إنتاج الغاز الطبيعى بعد الاكتشافات الجديدة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه سيتم سيتم تغيير كل أتوبيسات الهيئة بشكل تدريجي خلال فترة زمنية تصل لـ 4 سنوات فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتحويل كل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.

وفي هذا السياق، شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل علي تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وبالتزامن مع ذلك تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام بنهاية العام الماضي.

وأكدت المحافظة أن تحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى يوفر 324 مليون جنيه سنويا.

وكشفت الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك حوالي 120 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي بـ810 جنيهات بسعر 6.75 جنيه للتر، والغاز بـ 525 لنفس فترة التشغيل والتي تقارب 15 ساعة ، حيث ستهلك من 150 لـ160 متر مكعب يوميًا كمتوسط ، بسعر 3.50 جنيه لمتر الغاز، ليوفر بذلك ما يقرب من 300 جنيه يوميًا بالنسبة للأتوبيس الذى يعمل بالسولار.

وإذا تم حساب فرق الاستهلاك اليومى لكل من الاتوبيس العامل بالغاز والأتوبيس العامل بالسولار، سنجد أن الأول يوفر ما يقرب من 300 جنيه يوميا، بما يعادل 9 آلاف شهريًا و108 آلاف سنويًا، وذلك للأتوبيس الواحد.

وتستهلك الهيئة بالكامل 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بإجمالي 43.875 مليون جنيه، أي بما يعادل 78 مليون لتر سنويا بـ526.500 مليون جنيه سنويا.

وبما أن الهيئة بها 3 آلاف أتوبيس ، وبعد تحويل كل أسطولها بالغاز الطبيعى سيوفر للهيئة 324 مليون جنيه سنويًا ، حيث سيوفر الأتوبيس الواحد 108 الاف سنويا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهذا إذا تم حسابه فيقدر بالمليارات التى يتم إنفاقها على المرضى.

الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعى، تكلفة شرائه نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ، أما الذى يعمل بالسولار، ثمنه 2 مليون و300 ألف تقريبًا ، إلا أن الغاز يظل الأرخص لأنه يوفر خلال مدة تشغيله الكثير من المال.

وسيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى شاملة الكروت مسبوقة الدفع والتذكرة المميكنة، وذلك بهدف تحسين الخدمة للمواطنين واستمرارًا لعملية التطور والتقدم القائم بالهيئة، تماشيا مع اتجاه الدولة لتقليل التعامل بالأوراق المالية.

وأخيرا أعلنت محافظة القاهرة أن اللواء خالد عبد العال المحافظ يشهد اليوم حفل المحافظة لتشغيل ٢٠ أوتوبيس مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي.

كما يشهد المحافظ تدشين أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام.

يأتي ذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى فى تسيير المركبات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا:

من جانبه ، قال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق على في تصريحات صحفية ، إنه سيتم تشغيلها على خط من النزهة الجديدة وينتهى بالجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة.

ويتضمن الخط محطات النزهة الجديد شارع جسر السويس والألف مسكن شارع فريد سميكة وميدان الحجاز وشارع النزهة وميدان السبع عمارات وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة، طريق القاهرة السويس، عزبة الهجانة، والطريق الدائرى، زهراء مدينة نصر، كوبرى المشير، وشارع التسعين وينتهى بالجامعة الأمريكية.

وعن سعر التذكرة أكد أنه يتراوح من  5 لـ 10 جنيهات حسب المسافة.

وكانت توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة ان يكون أسطول النقل العام بالعاصمة صديقا للبيئة ومواكبا لاحدث النظم العالمية وهو ما نشهده حاليا على أرض الواقع لنجني بعد 6 سنوات ثمرة تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب.. ومازال التطوير مستمرا.
أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور
أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور
أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور
أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حققت نهضة تنموية.. وكيل نقل النواب: مصر تشهد طفرة بالنقل العام والطرق والكباري

البترول: نستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي

التذكرة من 5 لـ 10 جنيهات .. النقل العام بالقاهرة تتسلم 20 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز.. صور

وكيل نقل النواب: تحول مركبات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استيراد المنتجات البترولية

تعمل بالغاز.. محافظ القاهرة يشهد غدا تشغيل 20 أوتوبيس مكيفًا..شاهد

ترشيحاتنا

بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور

فى حفل عائلي بهيج.. أبوالفتوح المصري يحتفل بخطوبته وسط أجواء تملؤها البهجة

مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.. فيديو

بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

واقعة قديمة لطالبة إخوانية.. حقيقة فيديو اعتداء ضباط شرطة على سيدة بالشرقية

الكل سيخشى العقاب.. ميدو يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ هالة صدقي ويسرا وإلهام شاهين يتألقن في أحدث ظهور لهن.. صور

ماسك النشا.. لتوحيد وتفتيح البشرة

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة