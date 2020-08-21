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رياضة

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عبدالله هشام
أكد إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق أن لاعب كرة القدم لا يعرف نتيجة قراره إلا بعد اعتزال اللعب، مشيرا إلى أن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز قرار خاطئ. 

وأضاف الشاطر في تصريحات خاصة لصدي البلد: لا أحد يختلف علي مهارات رمضان صبحي وأنه يعد أحد أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية إلا أنه لن يؤثر بشكل كبير علي النادي الأهلي. 

وأكمل الشاطر: رمضان يستحق الاحتراف في الدورى الإنجليزي لكن انتقاله إلى بيراميدز يعد خطوة للخلف خلال مشواره الاحترافي لكن يظل من أفضل اللاعبين في مصر وسيعرف نتيجة قراره بعد الاعتزال.

وأوضح أنه: بالأرقام الأهلي لعب الكثير من المباريات في غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة أو لأسباب اخري؛ وبالتالي فإنه تأثُّر الفريق بخروجه إلي بيراميدز ضعيف للغاية وهذه لغة الأرقام. 

جدير بالذكر أن رمضان صبحي شارك مع النادي الأهلي في 9 مباريات خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، ويعود ذلك لتعرضه للإصابة وغيابه لفترة كبيرة عن صفوف المارد الأحمر.
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