حبس مسئول مخزن في التجمع لحيازته كمية من الأدوية المحظورة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مسئول مخزن ادوية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص، وحيازة كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق.





وكان ضباط المباحث قد تمكنوا من ضبط مخزن بدون ترخيص بالقاهرة، بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها .





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن المخزن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" .





وتبين حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بدون روشتات طبية فضلًا عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر ، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، وغير مسجلة بوزارة الصحة ، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام .





وتم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهته أقر بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لكل صور الغش التجاري.