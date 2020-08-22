AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مسئول مخزن في التجمع لحيازته كمية من الأدوية المحظورة

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:08 ص
ادوية محظورة
ادوية محظورة
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مسئول مخزن ادوية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص، وحيازة كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق.

وكان ضباط المباحث قد تمكنوا من ضبط مخزن بدون ترخيص بالقاهرة، بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن المخزن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" .

وتبين حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بدون روشتات طبية فضلًا عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر ، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، وغير مسجلة بوزارة الصحة ، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام .

وتم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أقر بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لكل صور الغش التجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا

حبس مسئول مخزن سجائر حجب كمية منها ولم يسدد للرسوم الجمركية

حبس صاحب مخزن أقمشة لحيازته 600 ثوب قماش مهرب جمركيا بالسلام

ضبط عقاقير ومنشطات محظور تداولها داخل صيدلية بالبساتين

حبس مسئول صيدلية لحيازته عقاقير ومنشطات محظور تداولها في البساتين

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. مطرب رمضان جانا يدخل السجن دعما للزمالك.. وأسلحة عزت أبو عوف.. وخطوبة ابنة مدحت العدل

الأهلي يستفز الزمالك بسبب تأخر حافلة الفريق

في حفل عائلي.. ابن الشرباصي يخطف بنت القصاص

وكيل صحة الغربية: السيسي وافق على تعيين زوجة المواطن المصاب بالسمنة المفرطة

شاهد| نجوم الفن في خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل

مفاجأة.. ريال مدريد يتقدم بعرض رسمي لشراء ميسي من برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث تاريخي| بدماء وأشلاء الجزائريين.. القصة وراء تشييد ثالث أكبر مسجد في العالم على أنقاض الاستعمار

تركه مشرفًا وعاد إليه رئيسًا.. أول من صلى في ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه| صور

بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام