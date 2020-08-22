طريقة مبتكرة لعمل صينية كوسة بالأرز.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل، صنية كوسة بالأرز، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى بمذاق لا يقاوم وسريع.

مقادير صينية كوسة بالأرز

1 كيلو كوسة حلقات

1 كوب بصل مفروم

نصف كوب مرقة دجاج

2 كوب أرز بني مطهو

نصف كوب ساور كريم

نصف كوب زبادي

1 كوب شيدر مبشورة

ربع كوب بارميزان مبشورة

ربع كوب بقسماط

نصف ملعقة صغيرة بهارات ايطالي

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير صينية كوسة بالأرز

* يسخن الزيت ثم تضاف الكوسة، الملح والفلفل والبهارات مع التقليب حتى يتغير لونها ثم يضاف البصل والثوم ويترك جانبا

* تخلط الجبنة مع البقسماط والتوابل مع ملعقة من زيت الزيتون وتترك جانبا

* تخلط الزبادي مع السوار كريم ويترك جانبا

* ثم تضاف طبقة من الكوسة المطهوة ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز

* يسقى القالب بالمرقة

* يضاف مزيج الزبادي

* يضاف مزيج البقسماط والجبنة على الوجه

* تخبز في الفرن حتى يصبح الوجه ذهبي اللون