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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل صينية كوسة بالأرز.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:05 ص
صنية أرز بالكوسة
صنية أرز بالكوسة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل، صنية كوسة بالأرز، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى بمذاق لا يقاوم وسريع.

مقادير صينية كوسة بالأرز

1 كيلو كوسة  حلقات
1 كوب بصل مفروم
نصف كوب مرقة دجاج
2 كوب أرز بني  مطهو
نصف كوب ساور كريم
نصف كوب زبادي
1 كوب شيدر مبشورة
ربع كوب بارميزان مبشورة
ربع كوب بقسماط
نصف ملعقة صغيرة بهارات ايطالي
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير صينية كوسة بالأرز

* يسخن الزيت ثم تضاف الكوسة، الملح والفلفل والبهارات مع التقليب حتى يتغير لونها ثم يضاف البصل والثوم ويترك جانبا

* تخلط الجبنة مع البقسماط والتوابل مع ملعقة من زيت الزيتون وتترك جانبا

* تخلط الزبادي مع السوار كريم ويترك جانبا

* ثم تضاف طبقة من الكوسة المطهوة ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز

* يسقى القالب بالمرقة

* يضاف مزيج الزبادي

* يضاف مزيج البقسماط والجبنة على الوجه

* تخبز في الفرن حتى يصبح الوجه ذهبي اللون

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