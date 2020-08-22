طريقة مبتكرة لعمل صينية كوسة بالأرز.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل، صنية كوسة بالأرز، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى بمذاق لا يقاوم وسريع.
مقادير صينية كوسة بالأرز
1 كيلو كوسة حلقات
1 كوب بصل مفروم
نصف كوب مرقة دجاج
2 كوب أرز بني مطهو
نصف كوب ساور كريم
نصف كوب زبادي
1 كوب شيدر مبشورة
ربع كوب بارميزان مبشورة
ربع كوب بقسماط
نصف ملعقة صغيرة بهارات ايطالي
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة تحضير صينية كوسة بالأرز
* يسخن الزيت ثم تضاف الكوسة، الملح والفلفل والبهارات مع التقليب حتى يتغير لونها ثم يضاف البصل والثوم ويترك جانبا
* تخلط الجبنة مع البقسماط والتوابل مع ملعقة من زيت الزيتون وتترك جانبا
* تخلط الزبادي مع السوار كريم ويترك جانبا
* ثم تضاف طبقة من الكوسة المطهوة ثم تضاف طبقة أخرى من الأرز
* يسقى القالب بالمرقة
* يضاف مزيج الزبادي
* يضاف مزيج البقسماط والجبنة على الوجه
* تخبز في الفرن حتى يصبح الوجه ذهبي اللون