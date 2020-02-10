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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:01 م
كوسة محشية
كوسة محشية
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رشا عوني
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.

لتجديد السفرة وكسر روتين الطعام التقليدي اليومي، نقدم لك طريقة عمل كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي . 

كوسة محشية باللحم المفروم : 
مدة التحضير : ساعة
الكمية : يكفي لـ 4 أفراد 

مكونات كوسة محشية  باللحم المفروم : 
نصفكيلو كوسة طازجة
نصف كيلو لحم مفروم 
ملح و فلفل اسود 
بهارات تتبيلة اللحم المفروم 
2 ملعقة صلصة طماطم 
مكعب مرقة 
بصلة مفرومة 
رشة جوزة الطيب 

طريقة عمل كوسة محشية باللحم المفروم : 
ضعي البصل المفروم في الزيت على النار وشوحيه
ضيفي اللحم المفروم
ضيفي الملح و الفلفل الاسود و البهارات 
استمري في تقليب اللحم المفروم على النار مع البصل
ضيفي 2 ملعقة صلصة طماطم مع مكعب مرقة للحم وبعد أن تنضج اتركيها تبرد
قشري الكوسة واغسليها
ضعيها فيزيت على النار لمدة 3 دقائق
اتركيها حتى تبرد ثم احشي الكوسة باللحم المفروم 
رصيها في صينية الفرن 
اخلطي كوب ماء مع 2 ملعقة صلصة ورشيها على الكوسة
ادخليها الفرن حتى تنضج . 

أرز بسمتي : 
مدة التحضير : 30 دقيقة 
الكمية : يكفي لـ 4 أفراد 

مكونات أرز بسمتي : 
3 أكواب أرز بسمتي
مرقة دجاج
ثمرة بصل
ثوم بودرة
زيت ذرة
ملعقة كركم
ملعقة ملح

طريقة عمل الأرز البسمتي :
- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه
- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط
- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماء
ضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق
- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة 
هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي
هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي
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