طريقة عمل كوسة بالبشاميل .. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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لحمة مفرومة

كريمة

سمنة

لبن

زيت

زبدة

دقيق

جبنة موتزاريلا

ثوم

فلفل

ملح

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

بصل

طريقة عمل كوسة بالبشاميل :

- ضعى الثوم والبصل في كبة ثم ضعي السمنة في اناء على نار هادئة .

- ضعي الثوم والبصل في الطاسة ثم اللحمة المفرومة والملح والفلفل وقلبيهم جيدا.

- قطعي الكوسة شرائح و حمريها مع ثوم وزعتر ونعناع وجوزة الطيب وضيفى اليها اللحمة المفرومة.

- حمرى الدقيق مع زبدة ثم ضيفى اليه المرقة واللبن و الكريمة للحصول على بشاميل

- رصى الكوسة واللحمة المفرومة والبشاميل وضعى الموتزاريلا على الوجه و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة تترواح بين 20ـ 30 دقيقة.







