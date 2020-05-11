طريقة عمل كوسة بالبشاميل .. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير كوسة بالبشاميل:
لحمة مفرومة
كريمة
سمنة
لبن
زيت
زبدة
دقيق
جبنة موتزاريلا
ثوم
فلفل
ملح
جوزة الطيب
نعناع ناشف
مرقة
بصل
طريقة عمل كوسة بالبشاميل :
- ضعى الثوم والبصل في كبة ثم ضعي السمنة في اناء على نار هادئة .
- ضعي الثوم والبصل في الطاسة ثم اللحمة المفرومة والملح والفلفل وقلبيهم جيدا.
- قطعي الكوسة شرائح و حمريها مع ثوم وزعتر ونعناع وجوزة الطيب وضيفى اليها اللحمة المفرومة.
- حمرى الدقيق مع زبدة ثم ضيفى اليه المرقة واللبن و الكريمة للحصول على بشاميل.
- رصى الكوسة واللحمة المفرومة والبشاميل وضعى الموتزاريلا على الوجه و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة تترواح بين 20ـ 30 دقيقة.