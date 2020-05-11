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طريقة عمل كوسة بالبشاميل .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:03 ص
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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لحمة مفرومة 
كريمة 
سمنة 
لبن 
زيت 
زبدة 
دقيق 
جبنة موتزاريلا 
ثوم 
فلفل 
ملح 
جوزة الطيب 
نعناع ناشف 
مرقة
 بصل 
طريقة عمل كوسة بالبشاميل :
- ضعى الثوم والبصل في كبة ثم ضعي السمنة في اناء على نار هادئة .
- ضعي الثوم والبصل في الطاسة ثم اللحمة المفرومة والملح والفلفل وقلبيهم جيدا.
- قطعي الكوسة شرائح و حمريها مع ثوم وزعتر ونعناع وجوزة الطيب وضيفى اليها اللحمة المفرومة.
- حمرى الدقيق مع زبدة ثم ضيفى اليه المرقة واللبن و الكريمة للحصول على بشاميل.
- رصى الكوسة واللحمة المفرومة والبشاميل وضعى الموتزاريلا على الوجه و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة تترواح بين 20ـ 30 دقيقة.


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