نجل ممدوح فرج: والدي تنازل عن الجنسية النمساوية من أجل رفع علم مصر.. فيديو

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده كان مميزا في طريقه تعليقه.. ومكنش في أي اصطناع، شخصيته أمام الكاميرا نفسها خلف الكاميرا وفي حياته الطبيعية".



وأوضح: "لما كان عنده 21 سنة؛ سافر إلى النمسا، وقبلها كان بطل كمال أجسام في مصر"، مضيفا: "لما سافر النمسا لعب رياضة البوكس لمدة 5 سنوات.. ثم توجه إلى المصارعة".



وكشف عن أنه تم وضع شرط خلال وجوده في النمسا، يشير إلى أنه في حالة رفعه علم مصر؛ يجب أن يتنازل عن الجنسية النمساوية، وبالفعل تنازل عنها من أجل رفع علم مصر.



قال محمد ممدوح فرج، نجل الكابتن الراحل ممدوح فرج، إن والده توفي في نفس يوم ميلاده، معقبا: "توفي وولد يوم 8/16".