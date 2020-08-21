AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجل ممدوح فرج: والدي تنازل عن الجنسية النمساوية من أجل رفع علم مصر.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:53 م
المصارع ممدوح فرج
المصارع ممدوح فرج
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد ممدوح فرج، نجل الكابتن الراحل ممدوح فرج، إن والده توفي في نفس يوم ميلاده، معقبا: "توفي وولد يوم 8/16".

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده كان مميزا في طريقه تعليقه.. ومكنش في أي اصطناع، شخصيته أمام الكاميرا نفسها خلف الكاميرا وفي حياته الطبيعية".

وأوضح: "لما كان عنده 21 سنة؛ سافر إلى النمسا، وقبلها كان بطل كمال أجسام في مصر"، مضيفا: "لما سافر النمسا لعب رياضة البوكس لمدة 5 سنوات.. ثم توجه إلى المصارعة".

وكشف عن أنه تم وضع شرط خلال وجوده في النمسا، يشير إلى أنه في حالة رفعه علم مصر؛ يجب أن يتنازل عن الجنسية النمساوية، وبالفعل تنازل عنها من أجل رفع علم مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في التخابر مع داعش ليبيا.. شاهد يروي تفاصيل خطف والده وقتله: رفضوا الصلاة على جثته

بسماره وجدعنته.. "ميسرة مقلد" أيد فتى مصري تساعد النمساويين

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات

بـ التايجر القصير.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاهد.. أهداف وملخص مباراة إشبيلية وإنتر في نهائي الدوري الأوروبي

شاهد.. أحدث ظهور لـ راندا رياض برفقة زوجها محمد شرنوبي

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات