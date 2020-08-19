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أخبار العالم

النمسا: على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "مرتكبي أعمال العنف" ببيلاروسيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز اليوم / الأربعاء / إنه يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وممثلي المعارضة في بيلاروسيا.

وقال كورتز في بيان - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " هذا يتطلب ردا واضحا .. ويسعدني أن تعقد قمة خاصة بشأن الوضع في بيلاروسيا، لأنني أعتقد أن رد الاتحاد الأوروبي الواضح على مثل هذا السلوك سيكون حاسما" .

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد دعا في وقت سابق إلى عقد اجتماع للمجلس الأوروبي اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في بيلاروسيا.
وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حيث حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات.

وفرضت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، كما تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص .

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