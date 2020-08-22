تسبب الاكتئاب.. أطعمة توقف عن تناولها فورا

كشف موقع mediacl news today، عن قائمة باللطعمة التى تسبب الاكتئاب، ونصح الأشخاص بالتوقف عنها فورا والابتعاد التام عم تناولها فهى تزيد من تفاقم الاكتئاب.

أطعمة تسبب الاكتئاب

الأطعمة التى تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب تتمثل فيما يلي.

كحول

هناك ارتباط واضح بين الكحول ومشكلات الصحة العقلية . قد يشرب الشخص كطريقة للتغلب على الاكتئاب ، لكن الكحول يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أو إثارة نوبات جديدة من الاكتئاب والقلق.

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول بانتظام إلى مزيد من التعقيدات ، مثل الحوادث والمشكلات العائلية وفقدان الوظيفة واعتلال الصحة.

حتى أولئك الذين يقصرون استهلاكهم للكحول على مشروب واحد في اليوم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. يمكن أن يؤدي اعتلال الصحة بدوره إلى مزيد من الاكتئاب.

الأطعمة المكررة

يمكن أن تكون الأطعمة المريحة ، مثل الوجبات السريعة والوجبات السريعة ، غنية بالسعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية.

أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الوجبات السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين يتناولون المنتجات الطازجة في الغالب.

قد تساهم الأطعمة المصنعة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة ، في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب. عندما يأكل الشخص الكربوهيدرات المكررة ، تزداد مستويات الطاقة في الجسم بسرعة ثم تنهار. قد تعطي قطعة من الشوكولاتة دفعة فورية ، ولكن يمكن أن يتبعها انخفاض سريع.

من الأفضل اختيار الأطعمة الكاملة الطازجة والكثيفة المغذيات التي توفر مصدرًا ثابتًا للطاقة بمرور الوقت.

زيوت مصنعة

يمكن للدهون المكررة والمشبعة أن تسبب الالتهاب ، كما أنها قد تضعف وظائف المخ وتزيد من أعراض الاكتئاب سوءًا.

تشمل الدهون التي يجب تجنبها ما يلي:

الدهون المتحولة الموجودة في العديد من الأطعمة المصنعة

الدهون في اللحوم الحمراء والمعالجة

القرطم وزيت الذرة ، وهي غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية

تعرف على المزيد هنا حول الدهون الصحية وغير الصحية.

مادة الكافيين

وجدت دراسة واحدة على الأقل أن تناول كميات معتدلة من الكافيين على شكل قهوة قد يفيد الأشخاص المصابين بالاكتئاب. يمكن أن تعود فوائد الكافيين إلى تأثيره المنبه وخصائصه المضادة للأكسدة.

الكافيين موجود في:

قهوة

شاي

شوكولاتة

المشروبات الغازية

مشروبات الطاقة

هناك بعض الأدلة على أن الكميات الصغيرة من الكافيين قد تقلل من القلق وتعزز المزاج. ومع ذلك ، فقد وجدت بعض الأبحاث أنه قد يزيد من مشاعر القلق والتوتر والاكتئاب لدى الأطفال في سن المدرسة الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر الكافيين على قدرة الشخص على النوم.

بينما قد يفيد الكافيين بعض الأشخاص ، فمن الأفضل:

تستهلكه فقط باعتدال

تجنب المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين ، مثل مشروبات الطاقة

تجنب الكافيين بعد منتصف النهار

اكتشف المزيد حول كيفية تأثير الكافيين على الاكتئاب.

نصائح لتجنب الاكتئاب

ممارسة الرياضة البدنية لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع

قضاء الوقت في الهواء الطلق

تجنب استخدام الكحول والمواد الأخرى

الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل 24 ساعة

يمكن للطبيب في كثير من الأحيان أن يوصي بالعلاجات المناسبة لمساعدة الأشخاص على إدارة أعراض الاكتئاب ، وقد تشمل اتباع نظام غذائي أكثر صحة.