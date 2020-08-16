نشرة المرأة والصحة.. فوائد تمرين البلانك.. علاقة التبول بكورونا.. ومواقع التواصل الاجتماعي لا تسبب الاكتئاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية.
مرض السكري هو حالة صحية استقلابية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.
وفي مرض السكري من النوع 1، تتأثر قدرة جسمك على إنتاج الأنسولين، حيث يساعد هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس الجسم على الاستفادة من سكر الدم، حيث ينقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه لاحقًا، نتيجة لذلك يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم في الجسم.
من ناحية أخرى، في مرض السكري من النوع 2، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.
على أي حال، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط وغير المعالج إلى مجموعة من المشاكل الطبية ويتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا في كثير من الحالات.
أكدت دراسة أمريكية حديثة أن قضاء الوقت في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية بين المراهقين، ولا يزيد من فرص الاكتئاب، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأجريت الدراسة على 74000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، ولم يجد الباحثون الأمريكيون أي ارتباط بين أعراض الاكتئاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن على العكس تماما، أكدت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يحمي المراهقين من أعراض الاكتئاب نتيجة بقائهم على اتصال مستمر مع أصدقائهم وتصفحهم لمحتوى ممتع.
يروس كورونا هو مرض معد ، تم تأكيده لدى أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالعدوى المميتة إذا لاحظت القيام برحلات مرحاض أقل مما اعتدت عليه.
وكشف موقع "express" قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بعدوى كورونا COVID 19 إذا بدأت في التبول بكمية أقل من المعتاد.
وقال التقرير: "قد يكون سبب تقليل عدد مرات الذهاب إلى المرحاض هو الجفاف أو عدم الحصول على سوائل كافية، ولكن قد يكون الجفاف علامة تحذير من فيروس كورونا، وفقًا لمركز ويكسنر الطبي".
وأبلغ مرضى آخرون عن وجود بول أصفر بشكل خاص، وإخراج بول أقل.
وقال مركز ويكسنر الطبي: "الغالبية العظمى من المرضى يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى".
يعتبر تمرين البلانك من أصعب التمرينات الرياضية التي يمكنك لعبها لكن مع الاستمرار عليها ستلاحظ تحسنا في صحتك وجسدك، فهو من التمارين البسيطة التي يمكنك لعبها في المنزل بشكل يومي لمدة دقيقة للاستفادة بمزاياه الصحية.
بحسب موقع articleskill إليك فوائد تمرين البلانك:
1- يساعد في شد عضلات البطن وجميع العضلات الرئيسية بالجسم.
2-يساعد تمرين البلانك على تقليل مخاطر الاصابة في الظهر والعمود الفقري، حيث يسمح ببناء العضلات دون الضغط الشديد على العمود الفقري أو الوركين.
3- ممارسة تمارين بلانك بشكل منتظم سيقلل بشكل كبير من آلام الظهر، ويقوي العضلات، ويضمن دعمًا قويًا للظهر بالكامل.