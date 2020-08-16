نشرة المرأة والصحة.. فوائد تمرين البلانك.. علاقة التبول بكورونا.. ومواقع التواصل الاجتماعي لا تسبب الاكتئاب

على أي حال، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط وغير المعالج إلى مجموعة من المشاكل الطبية ويتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا في كثير من الحالات.

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن قضاء الوقت في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية بين المراهقين، ولا يزيد من فرص الاكتئاب، بحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.











وأجريت الدراسة على 74000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، ولم يجد الباحثون الأمريكيون أي ارتباط بين أعراض الاكتئاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.







