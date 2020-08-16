مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا هو مرض معد ، تم تأكيده لدى أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالعدوى المميتة إذا لاحظت القيام برحلات مرحاض أقل مما اعتدت عليه.





وكشف موقع " express" قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بعدوى كورونا COVID 19 إذا بدأت في التبول بكمية أقل من المعتاد.





قد يكون الجفاف علامة تحذير من فيروس كورونا ، وفقًا لمركز ويكسنر الطبي. وأشار التقرير قد يكون سبب تقليل عدد مرات الذهاب إلى المرحاض هو الجفاف أو عدم الحصول على سوائل كافية، ولكن





وأبلغ مرضى آخرون عن وجود بول أصفر بشكل خاص، وإخراج بول أقل.





وقال مركز ويكسنر الطبي: "الغالبية العظمى من المرضى يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى".





ووفقا للمركز "قد تصاب بالجفاف إذا كنت تعاني من زيادة العطش أو جفاف الفم أو انخفاض كمية البول أو اصفرار البول أو جفاف الجلد أو الصداع أو الدوخة.



