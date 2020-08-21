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مرأة

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:34 م
3 أنواع من الأطعمة
3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب
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نهى هجرس
الاكتئاب هو مرض عقلي خطير يتداخل مع حياة الفرد اليومية، ويمكن أن يحدث لأي شخص لأسباب متعددة، مثل تاريخ العائلة ، تشوه الدماغ، صدمة الطفولة، الحالات الطبية، المشاكل الاقتصادية أو مشاكل العلاقات.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعدك على التخلص من الاكتئاب.

1. التفاح 
تظهر الأبحاث أن الاستهلاك العالي للفواكه والخضروات له علاقة وقائية ضد مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات القلق وتقلب المزاج والضيق، وأنها تساعد على تعزيز صحتنا العقلية بسبب وجود العناصر الغذائية الأساسية، نظرًا لأن التفاح يحتوي على ملف غذائي غني، فقد يساعد في محاربة الاكتئاب

2. الموز 
قد تكون الإناث أكثر عرضة للاكتئاب من الذكور بسبب التغيرات الهرمونية في المبيض وعوامل أخرى، وأظهرت دراسة مقطعية أن الاستهلاك العالي للموز يظهر تأثيرًا إيجابيًا على تقليل أعراض الاكتئاب لدى الإناث ، مقارنة بالذكور، فـ الموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

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3. البطيخ 
يعتبر البطيخ من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الدماغ، يحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة الرئيسية ؛ فيتامين ج والليكوبين اللذان يحميان خلايا الدماغ ويؤخران ظهور الأمراض التنكسية مثل الخرف، ويساعد فيتامين ب 6 في البطيخ أيضًا على تعزيز وظائف المخ، وبالتالي ، يمكن أن يكون البطيخ غذاءً جيدًا يساعد في علاج الاكتئاب.
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