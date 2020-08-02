يعالج الاكتئاب والأمراض النفسية.. تعرف على فوائد البوتكس النفسية والصحية

يعتبر البوتوكس هي احدي الطرق التجميلية لتقليل الخطوط والتجاعيد ، وهي مادة مشتقة من توكسين البوتولينوم A الذي يشل العضلات مؤقتا، ربما تكون على دراية باستخدامه في الإجراءات التجميلية لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ومع ذلك ، فقد وجد أيضًا أنه يساعد في التعرق المفرط ، والصداع النصفي ، وتشنجات العضلات.





يشير بحث جديد إلى أن البوتوكس قد يكون علاجًا فعالًا للاكتئاب. الاكتئاب هو حالة صحية نفسية شائعة تتميز بمشاعر اليأس والحزن المستمرة. يستخدم العديد من الأشخاص مجموعة من الأدوية والعلاجات المضادة للاكتئاب للمساعدة في التحكم في أعراضهم وفقا ل " healthline"





ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية غير مريحة من مضادات الاكتئاب. في كثير من الأحيان ، يجب عليهم تجربة بعض مضادات الاكتئاب المختلفة قبل العثور على واحد يناسبهم جيدًا.





قد يكون البوتوكس خيارًا فعالًا لعلاج الاكتئاب جنبًا إلى جنب مع مضادات الاكتئاب. ومع ذلك ، لا يزال البحث جاريا.





يبدو أن فكرة استخدام البوتوكس لعلاج الاكتئاب قد نشأت في تجربة صغيرة عام 2006 شملت 10 مشاركين بالاكتئاب. تم إعطاؤهم جميعًا حقنة البوتوكس في خطوط التجهم اللعابية. هذه هي الخطوط بين عينيك التي تظهر عند العبوس أو التجهم.





بعد شهرين من الحقن ، لم يعد 9 من المشاركين يعانون من أعراض الاكتئاب. في حين أن المشارك العاشر لا يزال يعاني من بعض الأعراض ، فقد أبلغوا عن تحسن في الحالة المزاجية.









استنادًا إلى دراسة عام 2006 ، نظرت دراسة عام 2012 في 30 شخصًا يعانون من أعراض الاكتئاب والذين يتلقون بالفعل العلاج بمضادات الاكتئاب.





على مدى 16 أسبوعًا ، تلقى نصف المشاركين حقن البوتوكس. تلقى النصف الآخر حقن بمحلول وهمي. استخدمت هذه الدراسة أيضًا خطوط العبوس الجلبي كموقع للحقن.





أفاد المشاركون الذين تلقوا حقن البوتوكس بانخفاض أعراضهم بنسبة 47.1 في المائة بعد 6 أسابيع من الحقن الواحد. لاحظت مجموعة الدواء الوهمي انخفاضًا بنسبة 9.3 بالمائة.





على الرغم من صغرها ، لا تزال هذه الدراسة ملحوظة. يقترح أن البوتوكس قد يستغرق ستة أسابيع فقط لبدء الحصول على تأثير ملحوظ على المزاج بعد علاج واحد. هذا مشابه لمضادات الاكتئاب ، والتي يمكن أن تستغرق حوالي أسبوعين إلى ستة أسابيع لبدء العمل ، على الرغم من أنها قد تستغرق عدة أشهر للعمل.









تمت إضافة بحث موثوق عام 2013 لتقييم البوتوكس للاكتئاب إلى البحث. ولاحظوا أن التأثير الأقصى حدث خلال الأسابيع الثمانية الأولى بعد العلاج.









توصلت دراسة أخرى شملت 30 مشاركًا يعانون من الاكتئاب إلى استنتاجات مماثلة. تلقى المشاركون حقن إما البوتوكس أو وهمي في خطوط التجهم اللعابية. تم تقييمهم كل 3 أسابيع لمدة 24 أسبوعًا.





أفاد أولئك الذين تلقوا حقن البوتوكس بتحسن الأعراض ، حتى بعد 24 أسبوعًا. هذا أمر مهم: تدوم آثار مستحضرات البوتوكس حوالي 12 إلى 16 أسبوعًا ، مما يشير إلى أن آثارها على الاكتئاب تستمر لفترة أطول.





في نفس العام ، خلصت تجربة أخرى أيضًا إلى أن علاجًا واحدًا كان له تأثير مضاد للاكتئاب في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.









مثل الدراسات السابقة ، قامت دراسة إيرانية عام 2017 بتقييم المصدر 28 مشاركًا بالاكتئاب على مدى 6 أسابيع. لقد تلقوا أيضًا حقن البوتوكس في خطوط التجهم الجلبي.





كما تم استخدام البوتوكس إلى جانب العلاج المضاد للاكتئاب. بحلول نهاية الدراسة ، تحسنت أعراض الاكتئاب أكثر لدى المشاركين الذين تلقوا البوتوكس مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.





في البداية ، اعتقدوا أن الآثار المضادة للاكتئاب للبوتوكس قد تكون مرتبطة بتحسين المظهر. وافترضوا أن وجود عدد أقل من التجاعيد قد يحسن مزاج الشخص.





ومع ذلك ، وجدت مراجعة أجريت عام 2016 للدراسات السابقة أن شدة خطوط عبوس الشخص لم تؤثر على نتائجهم. على سبيل المثال ، لا يزال الأشخاص الذين لديهم عدد قليل جدًا من خطوط التجهم يبلغون عن نتائج مماثلة. هذا يشير إلى أن تحسين المظهر ليس عاملًا.





التفسير الأكثر ترجيحًا لفوائد البوتوكس للاكتئاب يتعلق بآلية "تغذية مرتدة الوجه". ترسل تعابير الوجه ردود فعل معينة إلى الدماغ. يمكن أن تؤدي العواطف مثل الخوف أو الحزن أو الغضب إلى تقلص عضلات الجبهة التي تتسبب في خطوط عبوس غلابية.





في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ، يزداد نشاط العضلات التي تسبب هذه العبوس. قد يؤدي حجب هذه العضلات المزعجة بالبوتوكس إلى تحسين الحالة المزاجية.