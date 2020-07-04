إجراء سريع.. استخدامات البوتكس غير الجراحية في تجميل الأنف

أوضح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، استخدامات البوتكس غير الجراحية في عملية تجميل الأنف، مشيرا إلى أن تجميل الأنف ب البوتكس من الوسائل التجميلية غير الجراحية المتاحة بهدف إحداث التناسق والتناغم على شكل الأنف، وهو ما يحتاج إليه الكثير من الأشخاص رجال أو نساء ممن لا تستدعي حالاتهم التدخلات الجراحية، ومن ثم يمكن إجراء بوتكس الأنف في حال إجراء تعديلات بسيطة.





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وأكد الدكتور أحمد الشريف أنه عن طريق استخدام حقن البوتكس يمكن معالجة الكثير من مشاكل الأنف، حيث تصغير الأنف بما يتلاءم مع باقي أعضاء الوجه ومن ثم يتم الحصول على التناسق المطلوب في الوجه ككل، أو تصحيح انحراف الأنف واعوجاجه، وهي مشكلة يعاني منها بعض الأشخاص، أيضًا معالجة اتساع الأنف أو كبر حجمه الذي يظهر في حالة الضحك فقط، كذلك تجميل الأنف من آثار الندوب والجروح الناتجة عن التعرض للحوادث البسيطة حتى وإن كانت حوادث قديمة، فضلا عن تجميل تدلي أرنبة الأنف التي تحدث خصوصًا مع التقدم في العمر .





وأوضح الدكتور أحمد الشريف أن تجميل الأنف بالبوتكس إجراء سريع وغير معقد، فلا يحتاج الكثير من الاستعدادات سوى امتناع المريض عن وضع مستحضرات التجميل على الوجه قبل الحقن بيومين، وهو ما يستمر بعد الحقن أيضًا ولمدة أسبوع كذلك الامتناع عن التدخين، ومن ثم تنظيف الوجه وتعقيمه وتوضيح العلامات التي سيتم حقنها في الأنف وباستخدام كريم مخدر سيتم الحقن بإبرة رفيعة في الزوايا الصحيحة وبالكمية المناسبة من البوتكس، ومن ثم تظهر النتائج بعد فترة قصيرة من الحقن وتستمر فترة عام إلى عام ونصف مع إمكانية تكرار الحقن مرة أخرى.