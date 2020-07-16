أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك

على الرغم من أن البوتوكس أسرع الطرق لشد الوجه إلا أن هناك طرقا طبيعية تساعدك على التخلص من ترهل البشرة، ليس فحسب بل وستتحسن صحتك العامة أيضًا.
إليك وفقا لموقع Bright Side طرق طبيعية للتخلص من ترهل البشرة في أي عمر ومنعها في المستقبل دون اللجوء إلى الجراحة التجميلية أو الإبر.
1. قللي من السكر
استهلاك السكر المنتظم يضر بصحة الجهاز الهضمي لدينا ويعمل على تكسير الكولاجين الذي ينتجه جسمك والذى يحافظ على الجلد مشدودا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند أن تخترق الجلد وتعالج البشرة الجافة بشكل فعال، وتمنع ترهل الجلد، وتقضى على التجاعيد.
إليك وفقا لموقع Bright Side طرق طبيعية للتخلص من ترهل البشرة في أي عمر ومنعها في المستقبل دون اللجوء إلى الجراحة التجميلية أو الإبر.
1. قللي من السكر
استهلاك السكر المنتظم يضر بصحة الجهاز الهضمي لدينا ويعمل على تكسير الكولاجين الذي ينتجه جسمك والذى يحافظ على الجلد مشدودا.
الحد الأقصى من السكر الذي يحتاجه جسمك دون الإضرار بصحتك هو 6 ملاعق صغيرة يوميًا.
ولكن ضعى في اعتبارك أن كل الطعام الذي نتناوله تقريبًا قد يحتوي على السكر، لذا من المهم تجنبه مع قهوة الصباح أو الشاي.
2. زيت جوز الهندعند وضع زيت جوز الهند على الجلد، فإنه يملأ المسام والتجاعيد التي قد تظهر ويحافظ على البشرة ناعمة ورطبة، وهو أمر مهم للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند أن تخترق الجلد وتعالج البشرة الجافة بشكل فعال، وتمنع ترهل الجلد، وتقضى على التجاعيد.
يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الجلد في الصباح ومضاعفة الكمية ليلًا قبل النوم مباشرة.