أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك





اقرأ أيضًا: ما المدة المطلوبة للحصول على نتائج حقن الفيلر

الحد الأقصى من السكر الذي يحتاجه جسمك دون الإضرار بصحتك هو 6 ملاعق صغيرة يوميًا.





2. زيت جوز الهند

يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الجلد في الصباح ومضاعفة الكمية ليلًا قبل النوم مباشرة.