AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:08 ص
تجاعيد
تجاعيد
Advertisements
لمياء الياسين
على الرغم من أن البوتوكس أسرع الطرق لشد الوجه إلا أن هناك طرقا طبيعية تساعدك على التخلص من ترهل البشرة، ليس فحسب بل وستتحسن صحتك العامة أيضًا.


إليك وفقا لموقع Bright Side طرق طبيعية للتخلص من ترهل البشرة في أي عمر ومنعها في المستقبل دون اللجوء إلى الجراحة التجميلية أو الإبر.

1. قللي من السكر

 استهلاك السكر المنتظم يضر بصحة الجهاز الهضمي لدينا ويعمل على تكسير الكولاجين الذي ينتجه جسمك والذى يحافظ على الجلد مشدودا.

الحد الأقصى من السكر الذي يحتاجه جسمك دون الإضرار بصحتك هو  6 ملاعق صغيرة يوميًا.

ولكن ضعى في اعتبارك أن كل الطعام الذي نتناوله تقريبًا قد يحتوي على السكر، لذا من المهم تجنبه مع قهوة الصباح أو الشاي.


2. زيت جوز الهند
 عند وضع زيت جوز الهند على الجلد، فإنه يملأ المسام والتجاعيد التي قد تظهر ويحافظ على البشرة ناعمة ورطبة، وهو أمر مهم للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند أن تخترق الجلد وتعالج البشرة الجافة بشكل فعال، وتمنع ترهل الجلد، وتقضى على التجاعيد.

يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الجلد في الصباح ومضاعفة الكمية ليلًا قبل النوم مباشرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يجب اتباعها.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك من الحرارة العالية فى فصل الصيف

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب فى أقل وقت

نتائجها مضمونة .. أسرع 3 وصفات لتفتيح البشرة

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

يطيل الشعر ويخلصك من تلفه.. نوع مهمل من الزيوت

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتصدر تويتر.. ومغردون: اللي قادرة على التحدي اتخطبت

فيات تيبو 2021 في السوق المصري قريبا

أخبار التوك شو.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت.. عباس شراقي: 4 فتحات بسد النهضة تمرر المياه طوال العام وسيتم غلقها باكتماله.. فيديو

تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

مرتضى منصور: جمهور الأهلي يشكرني لأني كشفت الخطيب.. ولن ننسى قضية نادي القرن.. فيديو

لهذا السبب لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة.. البحوث الإسلامية يكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور