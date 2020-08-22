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فن

مالمو للسينما العربية يفتح باب الاشتراك في نقاد بلا حدود

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:02 ص
محمد قبلاوي
محمد قبلاوي
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن بدء تلقي طلبات الإلتحاق ببرنامج (نقاد بلا حدود)، هو مشروع تبادل ثقافي مع نقاد وكتاب سينمائيين من الشرق الأوسط ومنطقة الشمال الأوروبي.

وستعقد ورشة العمل في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر. خلال الورشة التى سوف تستمر خمسة أيام ، سيشارك الأعضاء في كل من الندوات، ومناقشات.


 

يسعى ملتقى نقاد بلا حدود ، دول الشمال الأوروبي – الشرق الأوسط 2020 إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه نقد الفيلم في تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير. قد يجادل البعض بأن نوع النقد السينمائي لا يتأثر بالمناخ الإعلامي الصعب ويفترض أن النقد السينمائي “مجرد” حول الفن والمراجع والآراء. إن الهدف من “نقاد بلا حدود” هو إرباك هذه الآراء.

ويهدف المشروع إلى إظهار ومناقشة وتسليط الضوء على كيف يمكن أن يكون نقد الفيلم والسينما في غاية الأهمية في تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير. المشكلة التي يسعى المشروع إلى معالجتها هي كيف يمكن لنقد الأفلام أن يلعب دورًا في إحداث التغيير ورفع مستوى الوعي حول القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة. يناقش المشروع دور الناقد السينمائي في المشهد الإعلامي المعاصر ويناقش القضايا المتعلقة بكيفية التعامل مع الرقابة والرقابة الذاتية.

وقبل أيام المشروع في مالمو، سيكون لدى المشاركين الوقت لقراءة العمل السابق لبعضهم البعض والنظر في بعضهم البعض ، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مواضيع الديمقراطية وحرية التعبير والرقابة / الرقابة الذاتية. خلال ورشة العمل ، سيدخل المشاركون في مناقشات حول هذه المواضيع. ستكون بعض المناقشات للمشاركين فقط ، وبعضها سيكون عامًا. كما سيشاركون في الندوات والدروس الرئيسية. في كل نقاش أو مناقشة ، سيتم توثيق الإجراءات. ستكون نتيجة ورشة العمل هذه ، كما نراها ، ورقة تربط بين الأيام الخمسة لورش العمل. ستستند الورقة إلى المناقشات والمناقشات الموثقة وستكتب من قبل ثلاثة من المشاركين. سيكون المنشور ثنائي اللغة (عربي وإنجليزي) وينشر على موقعنا.

مالمو للسينما العربية يفتح باب الاشتراك في نقاد بلا حدود
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