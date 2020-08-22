مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

أعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت مجال الطب 105 ألف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه و مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.
وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى :
مجال الطب 105 ألف
جنيه
مجال طب الإسنان 97 ألف جنيه
مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه
مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه
مجال العلوم الهندسية
69 ألف جنيه
مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه
مجال العمارة 69
ألف جنيه
مجال علوم وهندسة
المنسوجات 58 ألف جنيه
مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه
مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه
مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه
مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه
مجال الإنتاج الإعلامي
50 ألف جنيه
مجال الفنون 50 ألف
جنيه
مجال تكنولوجيا العلوم
الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه
مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه
مجال العلوم الاجتماعية
والإنسانية 43 ألف جنيه
مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه
مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه
مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه
مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه
وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال فى تصريح سابق إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة فى العام الدراسى 2020-2021 والتى ستبدأ فى 17 أكتوبر.