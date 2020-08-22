القمة 120.. مواعيد مباريات الدوري المصري 22 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، 22 أغسطس 2020، عددا من المواجهات، في مسابقة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة رقم 21، أبرزهم لقاء القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة الدولي.



