القمة 120.. مواعيد مباريات الدوري المصري 22 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، 22 أغسطس 2020، عددا من المواجهات، في مسابقة الدوري الممتاز ضمن مباريات الجولة رقم 21، أبرزهم لقاء القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة الدولي.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم على النحو التالي:
طلائع الجيش X طنطا - 04:00 مساءً - أون تايم سبورتس
الجونة X نادي مصر - 04:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2
المصري البورسعيدي X مصر المقاصة - 06:30 مساءً - أون تايم سبورتس
الزمالك X الأهلي - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس/ أون تايم سبورتس 2