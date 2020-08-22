AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يتابع عملية معالجة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنه عبدالعظيم

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم دعوة مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة، لزيارة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، للتعرف على مدى الجهود المبذولة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، موضحًا أن الزيارة تعد هي الأولى من نوعها حول معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ومدى جودة المياه المنتجة من المعالجة الثلاثية لإطلاع مستثمري المنطقة الصناعية بما يتم من جهود فى هذا القطاع.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه تم خلال الزيارة التعرف على مدى جودة المياه المنتجة من المعالجة الثلاثية، وكيفية استخدام هذه المياه بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الكودات المصرية المنصوص عليها لإعادة استخدام المياه (الكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج )، وكذا استخدام هذه المياه فى رصف الطرق والإنشاءات غير الخرسانية.


وأكد المهندس شريف الشريبنى، أهمية مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنشاء محطة جديدة بطاقة 150 ألف م3/يوم بنظام المعالجة الثلاثية وإنشاء محطة ري لإعادة استخدام المياه مرة أخرى لري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وغير ذلك.

من جانبه قدم الدكتور محمد أسامة، مدير إدارة الصرف الصناعي والمشرف العام على محطات الصرف، شرحًا حول أعمال معالجة المخلفات السائلة بهدف التخلص من الملوثات الموجودة بالمخلفات السائلة الخام، وتحسين خواصها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها فى الزراعة غير المثمرة، مؤكدًا أن المياه المعالجة لا تُشكل  أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة، وأن الطاقة الإنتاجية للمحطة حوالي150 ألف م3 /يوم.

وأشار الدكتور محمد أسامة، إلى أنه يتم استخدام المياه المنتجة من محطة المعالجة في ري المسطحات الخضراء وأرض وادي النيل للاستثمار الزراعي، ويتم التأكد من جودة المياه المنتجة عن طريق التحاليل الداخلية لمعمل المحطة والخارجية فى كل من (المعامل المركزية لوزارة الصحة – جهاز شئون البيئة – المركز القومي للبحوث).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بني سويف الجديدة: محطة الصرف الصحي بطاقة 26 ألف متر وعلى 21 فدانا

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

تخدم 3 ملايين مواطن.. تطوير محطة معالجة مياه شبرا الخيمة

نائب وزير الإسكان يستعرض دراسة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

برفقة لميس الحديدى وهالة صدقى.. بوسي شلبى تطل على متابعيها

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

AdvertisementS

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية