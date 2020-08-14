القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل تسليم 240 وحدة سكنية بـ دار مصر بالمدينة

كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جهود الدولة لتنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والاستعدادات لموسم الأمطار مع قرب انتهاء فصل الشتاء.





وقال غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة تقوم بتحركات سريعة في هذا الملف، ونقوم بعمل ما يعرف بالبيارة للتعامل مع مياه الأمطار وخاصة في مدينة القاهرة الجديدة.





وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن نقوم باجراءات جديدة لحماية المدن الجديدة وخاصة القاهرة الجديدة من مياه الأمطار في الشتاء المقبل، مشيرا إلى أنه :"كلها حلول عاجلة وفي نفس الوقت نقوم على تنفيذ حلول دائمة من خلال عدة طرق مبتكرة".





أما عن وحدات دار مصر، رد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، قائلا :"كل الناس عارفه ان موقع الجهاز عليه طريق التسليم 240 وحدة سكنية بـ دار مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل، وأي ملحوظة يمكن الرجوع لي في الجهازة".







