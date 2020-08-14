AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القاهرة الجديدة يكشف تفاصيل تسليم 240 وحدة سكنية بـ دار مصر بالمدينة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:28 م
دار مصر
دار مصر
Advertisements
عادل نصار
كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جهود الدولة لتنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والاستعدادات لموسم الأمطار مع قرب انتهاء فصل الشتاء.

وقال غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة تقوم بتحركات سريعة في هذا الملف، ونقوم بعمل ما يعرف بالبيارة للتعامل مع مياه الأمطار وخاصة في مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن نقوم باجراءات جديدة لحماية المدن الجديدة وخاصة القاهرة الجديدة من مياه الأمطار في الشتاء المقبل، مشيرا إلى أنه :"كلها حلول عاجلة وفي نفس الوقت نقوم على تنفيذ حلول دائمة من خلال عدة طرق مبتكرة".

أما عن وحدات دار مصر، رد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، قائلا :"كل الناس عارفه ان موقع الجهاز عليه طريق التسليم 240 وحدة سكنية بـ دار مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل، وأي ملحوظة يمكن الرجوع لي في الجهازة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان : الأحد 21 يونيو.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

21 يونيو.. بدء تسليم 624 شقة بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة

عمارة: تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع بالمدن الجديدة.. تفاصيل

لتغيير النشاط لتجاري..الإسكان تسترد 18 وحدة سكنية بالتجمع الخامس

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد سير العمل بمشروعي محطة تنقية المياه ودار مصر للإسكان المتوسط

جدول تسليم 720 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ دار مصر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

أول رد من الزمالك بعد تغريم كهربا 33 مليون جنيه

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"

اكتفاء ذاتي وتصدير.. خطة لإنتاج 2.2 مليون طن أسماك سنويا بحلول 2030

عقوبات المصري بعد الانسحاب من مباراة الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد