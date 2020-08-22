خوفا من الموجة الثانية.. كوريا الجنوبية تكثف القيود على انتشار فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستكثف القيود المفروضة على فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من غد، الأحد، لمحاولة السيطرة على تفشي المرض المتزايد.









وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أبلغت فيه كوريا الجنوبية - التي سيطرت إلى حد كبير على تفشي المرض المبكر - عن 332 حالة يوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل مارس.







