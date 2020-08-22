خوفا من الموجة الثانية.. كوريا الجنوبية تكثف القيود على انتشار فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستكثف القيود المفروضة على فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من غد، الأحد، لمحاولة السيطرة على تفشي المرض المتزايد.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أبلغت فيه كوريا الجنوبية - التي سيطرت إلى حد كبير على تفشي المرض المبكر - عن 332 حالة يوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل مارس.
وتم تشديد قيود مكافحة الفيروسات في منطقة سيول الأسبوع الماضي، ولكن مع الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة خلال يومين على التوالي، وسعت السلطات نطاقها لتشمل بقية البلاد.
وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بارك نيونج هو في مؤتمر صحفي: "نحن في مرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكننا أن نرى بداية موجة ثانية على مستوى البلاد".
وأضاف أن السيطرة على انتشار الفيروس كانت الأولوية القصوى.
وتشمل الإجراءات الموسعة قيودًا على التجمعات والأنشطة بما في ذلك الرياضات الاحترافية التي ستقام خلف أبواب مغلقة مرة أخرى.
وسيتم أيضًا إغلاق جميع الشواطئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف الليل.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن ما مجموعه 17002 إصابة بفيروس كورونا مع 309 حالة وفاة.
وجاءت غالبية الحالات الجديدة من منطقة سيول الكبرى - موطن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وتعرضت كوريا الجنوبية لواحدة من أسوأ الفاشيات المبكرة خارج البر الرئيسي للصين، لكنها أخضعتها للسيطرة على نطاق واسع من خلال عمليات التتبع والاختبار المكثفة، بينما لم تفرض أبدًا نوع الإغلاق المطلوب في كثير من أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
ويُنظر إلى البلاد على أنها نموذج لكيفية مكافحة الوباء مع الجمهور إلى حد كبير باتباع تدابير الصحة والسلامة مثل أقنعة الوجه، حتى أنها بدأت في السماح لعدد محدود من المتفرجين في الألعاب الرياضية في يوليو، والذي انعكس في منطقة سيول الكبرى الأسبوع الماضي وسيتم عكسه على مستوى البلاد اعتبارًا من يوم الأحد.