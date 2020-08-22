AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خوفا من الموجة الثانية.. كوريا الجنوبية تكثف القيود على انتشار فيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:37 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
Advertisements
على صالح
أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستكثف القيود المفروضة على فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من غد، الأحد، لمحاولة السيطرة على تفشي المرض المتزايد.


وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أبلغت فيه كوريا الجنوبية - التي سيطرت إلى حد كبير على تفشي المرض المبكر - عن 332 حالة يوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل مارس.


وتم تشديد قيود مكافحة الفيروسات في منطقة سيول الأسبوع الماضي، ولكن مع الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة خلال يومين على التوالي، وسعت السلطات نطاقها لتشمل بقية البلاد.


وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بارك نيونج هو في مؤتمر صحفي: "نحن في مرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكننا أن نرى بداية موجة ثانية على مستوى البلاد".


وأضاف أن السيطرة على انتشار الفيروس كانت الأولوية القصوى.


وتشمل الإجراءات الموسعة قيودًا على التجمعات والأنشطة بما في ذلك الرياضات الاحترافية التي ستقام خلف أبواب مغلقة مرة أخرى.


وسيتم أيضًا إغلاق جميع الشواطئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف الليل.


وأبلغت كوريا الجنوبية عن ما مجموعه 17002 إصابة بفيروس كورونا مع 309 حالة وفاة.

وجاءت غالبية الحالات الجديدة من منطقة سيول الكبرى - موطن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.


وتعرضت كوريا الجنوبية لواحدة من أسوأ الفاشيات المبكرة خارج البر الرئيسي للصين، لكنها أخضعتها للسيطرة على نطاق واسع من خلال عمليات التتبع والاختبار المكثفة، بينما لم تفرض أبدًا نوع الإغلاق المطلوب في كثير من أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.


ويُنظر إلى البلاد على أنها نموذج لكيفية مكافحة الوباء مع الجمهور إلى حد كبير باتباع تدابير الصحة والسلامة مثل أقنعة الوجه، حتى أنها بدأت في السماح لعدد محدود من المتفرجين في الألعاب الرياضية في يوليو، والذي انعكس في منطقة سيول الكبرى الأسبوع الماضي وسيتم عكسه على مستوى البلاد اعتبارًا من يوم الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق منشورات مناهضة لجارتها الجنوبية

كوريا الجنوبية تواجه كارثة.. الموجة الثانية من فيروس كورونا تضرب البلاد .. واتهام جماعة دينية بنشره

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. كينيا ترفع القيود على السفر

آخر تطورات كورونا في العالم.. إسبانيا تعلن السيطرة على الفيروس بشكل نهائي وسط مخاوف من موجة ثانية.. العراق يفرض حظرا كليا خلال فترة عيد الأضحى.. وطهران تتحول لبؤرة ضخمة

أكبر زيادة يومية منذ 11 مارس.. كوريا الجنوبية تسجل 166 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

كوريا الجنوبية تسجل أعلى ارتفاع في إصابات كورونا منذ مارس الماضي

ترشيحاتنا

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو لجورج وسوف

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

AdvertisementS

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بعد ضرب تل أبيب بالصواريخ.. مسئول إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

تحطم طائرة في جنوب السودان وسقوط عدد من القتلى.. فيديو

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية