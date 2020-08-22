فرج عامر يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا.. ويؤكد: انتصار تاريخى لمصر

رحب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية؛ مؤكدا أن هذا القرار المهم يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الازمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات إعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.





وأشاد " عامر " فى بيان له أصدره اليوم بترحيب بهذا القرار وتأكيده على أن ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها مثمنا انتصار الليبيين للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة مما يؤكد دور مصر وريادتها الاقليمية مناشدا جميع القوى السياسية والقبائل والعائلات الليبية والشعب الليبيى الشقيق الوقوف صفا واحدا لتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ هذا القرار بما يحافظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية ومقدرات وثروات الشعب الليبيى.





واعتبر النائب هذا القرار بمثابة انتصار كبير لمصر والرئيس السيسى والدبلوماسية المصرية مطالبا من المجتمع الدولى الاسراع فى طرد جميع المليشيات والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام الارهابى التركى ممثلا فى الدكتاتور رجب طيب اردوغان وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى:" ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.