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أخبار البلد

مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بعيد السيدة العذراء

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:14 م
الأنبا عمانوئيل عيد
الأنبا عمانوئيل عيد يترأس قداس عيد السيدة العذراء
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سامح سلام
ترأس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

عاون نيافته في الصلاة، القمص أنطونيوس ذكرى، والأب إستفانوس زكى، والآباء الكمبونيان، وسط اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، السبت، بتذكار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، وهو العيد الذى يسبقه فترة من الصوم تبلغ 15 يوما، حيث أقيمت القداسات في مختلف الكنائس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال السنوات الماضية، كانت الليلة الأخيرة من صوم السيدة العذراء والتى تسبق عيدها يتم الاحتفال في كل الكنائس حتى الصباح مع ترديد التسابيح والتماجيد الخاصة بهذه المناسبة، مع عمل دورة لأيقونة السيدة العذراء بحضور المحتفلين والأباء الكهنة والشمامسة، إلا أن جائحة كورونا منعت مثل هذه التجمعات.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بتذكار نياحة القديس الارشيدياكون حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد والكلية الاكليريكية، وتم الاعتراف بقداسته في جلسة المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ويوجد جسده بكنيسة السيدة العذراء مهمشة بالشرابية إلى جانب وجود متحف لعدد من مقتنياته بالكنيسة ذاتها.

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