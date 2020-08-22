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رياضة

بعد آخر ظهور له مع أحمد عز.. شوبير يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة دعم فيها لاعب الأهلى مؤمن زكريا بعد آخر ظهور له أثناء حضوره مسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز.

وكتب أحمد شوبير فى تغريدته قائلًا: "ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول ونشوفك متألق في الملاعب دايمًا".

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وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.

وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.

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