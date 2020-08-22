بعد آخر ظهور له مع أحمد عز.. شوبير يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات





ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول ونشوفك متألق في الملاعب دايمًا". وكتب أحمد شوبير فى تغريدته قائلًا: "





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وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.





وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.





ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.





ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول ونشوفك متألق في الملاعب دايمًا pic.twitter.com/AMOJD0BcIl — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 22, 2020