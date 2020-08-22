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أخبار العالم

القوات الأمريكية تستعد للانسحاب غدا من قاعدة التاجي بالعراق

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والقوات الأمريكية تستعد للانسحاب غدًا من قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الخميس، انسحاب القوات الأمريكية بشكل سريع من الأراضي العراقية. 


وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.

وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.

وأوضح أن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق، مشددا على التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.

وأشار ترامب إلى تطلع أمريكا إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودها في العراق.
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