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أخبار العالم

تحذيرات برلمانية من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في العراق تزامنا مع قرب الانتخابات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي نايف الشمري، من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية من تفجيرات أو هجمات مسلحة أو اغتيالات تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات.

وقال الشمري، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، اليوم /السبت/ - إنه منذ فترة كبيرة وتزيد حدة العمليات الإرهابية تزامنا مع إجراء أي انتخابات.
وأكد النائب العراقي، أن التنظيمات الإرهابية التي تقوم بهذه العمليات لا تريد للعراق التقدم ولو لخطوة واحدة بالمجال الديمقراطي"، مستشهدا بارتفاع وتيرة الاغتيالات للناشطين وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية ومن بينها استهداف منطقة الدجيل".

وأضاف الشمري، أن ما جرى بالأيام الماضية وما نتوقع حدوثه بالأيام اللاحقة، يجعلنا أمام مسؤولية وطنية وقانونية في مطالبة الوزارات الأمنية والاستخبارية بكافة أشكالها، بوضع خطط استثنائية واستباقية بهذه المرحلة وعلى مراحل تمتد إلى موعد الانتخابات وما يتلوها لحين إعلان النتائج".

ومنذ أيام وتشهد محافظات العراق عمليات إرهابية تضمنت تفجيرات واغتيالات لناشطين سياسيين.

وأعربت منظمات دولية عن قلقها المتزايد من ارتفاع وتيرة هذه العمليات داعية الجميع للوقوف أمام مسؤولياته للحد من هذه العمليات.

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