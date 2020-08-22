الأهلي ضمن البطولة.. أحمد موسى عن لقاء القمة: أتمنى إقامة المباراة في موعدها

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على مبارة القمة بين الزمالك والأهلي، إن القمة المرتقبة في تمام التاسعة مساء .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الجميع يترقب القمة بين قطبي الكرة المصرية .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" القمة تعتبر أول قمة تقام في ظل جائحة كورونا واتمنى ان تقام المباراة في الموعد المحدد لها ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الأهلي ضامن لبطولة الدوري الممتاز والزمالك سيكون الاكثر هدوءا في المباراة وليس لديه ما يخسره ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الزمالك يريد الفوز على الاهلي في بطولة خاصة ونرغب في مباراة تليق بالكرة المصرية ، ولا للتعصب".