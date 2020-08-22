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توك شو

الأهلي ضمن البطولة.. أحمد موسى عن لقاء القمة: أتمنى إقامة المباراة في موعدها

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على  مبارة القمة بين الزمالك والأهلي، إن  القمة المرتقبة  في تمام التاسعة مساء .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الجميع يترقب القمة بين قطبي الكرة المصرية .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  القمة تعتبر أول قمة تقام في ظل جائحة كورونا واتمنى ان تقام المباراة في الموعد المحدد لها ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الأهلي ضامن لبطولة الدوري الممتاز والزمالك سيكون الاكثر هدوءا في المباراة وليس لديه ما يخسره ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الزمالك يريد الفوز على الاهلي في بطولة خاصة ونرغب في مباراة تليق بالكرة المصرية ، ولا للتعصب".
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