أتوبيس الزمالك يغادر فندق اللاعبين إلى ستاد القاهرة





ويعتبر آخر مواجهة كانت بين الأهلي والزمالك، التي لم يحضر خلالها الأبيض الى ملعب المباراة بسبب تعطل حافلة الفريق بسبب هطول الأمطار وزحام كوبري أكتوبر كما ذُكر وقتها.









وتعاني كتيبة السويسري رنيه فايلر من غياب 7 لاعبين من الأهلي، السبب الذي سيمنح الزمالك الأفضلية النوعية.









ويدخل الأهلي المباراة ويفقد جهود لاعبين مهمين للغاية، هم ، وأحمد الشيخ، وشريف إكرامي، ومحمود متولي، ورمضان صبحي، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، وحسين الشحات ، وحسام عاشور .









ويغيب عن نادي الزمالك ، عبدالله جمعه لحصوله على الانذار الثالث، ومصطفى فتحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز للإصابة ، وشيكابالا وأمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المصري .









ويخشى مسئولو القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها انسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.







