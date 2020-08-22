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رياضة

أتوبيس الزمالك يغادر فندق اللاعبين إلى ستاد القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:26 م
اتوبيس الزمالك
اتوبيس الزمالك
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عبدالله هشام
تحرك أتوبيس نادي الزمالك من فندق إقامة اللاعبين تجاه استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز . 


ويرتدي الزمالك زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الابيض، والشراب الأبيض خاصة وأنه صاحب اللقاء ويرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.


ويرتدي الأهلي زيه بالقميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي


ويعتبر آخر مواجهة كانت بين الأهلي والزمالك، التي لم يحضر خلالها الأبيض الى ملعب المباراة بسبب تعطل حافلة الفريق بسبب هطول الأمطار وزحام كوبري أكتوبر كما ذُكر وقتها.


وتعاني كتيبة السويسري رنيه فايلر من غياب 7 لاعبين من الأهلي، السبب الذي سيمنح الزمالك الأفضلية النوعية.


ويدخل الأهلي المباراة ويفقد جهود  لاعبين مهمين للغاية، هم ، وأحمد الشيخ، وشريف إكرامي، ومحمود متولي، ورمضان صبحي، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، وحسين الشحات ، وحسام عاشور .


ويغيب عن نادي الزمالك ، عبدالله جمعه لحصوله على الانذار الثالث، ومصطفى فتحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز للإصابة ، وشيكابالا وأمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المصري .


ويخشى مسئولو القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها انسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.


ولم يكن الرعب بسبب الخوف من الخسارة بل تراجع مستوي الفريق بصورة واضحة وغياب القوة الهجومية الضاربة التي كانت تهزم أي فريق بعيدًا عن الثلاثية الحمراء في مرمى أسوان فهو يعاني من دوامة الهبوط.
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