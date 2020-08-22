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مرأة

برفقة والدتها.. كنزي عمرو دياب بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:21 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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نهى هجرس
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة والدتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت كنزي عمرو دياب، بجيب جينز قصيرة باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معها بلوزة جذابة باللون البيج ومطعمة بنقشات ناعمة.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزي عمرو دياب في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الناعمة البسيطة التى تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات باللون الأسود التى تبرز جمال إطلاتها الكاجوال.
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Mama 🤍

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

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