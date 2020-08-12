AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:12 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
Advertisements
نهى هجرس
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مثيرة للجدل.

وظهرت بها كنزي عمرو دياب، بجيب قصيرة من الجينز باللون الأزرق، ومرتدية معها توب هاف ستومك باللون الأبيض ليبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كنزي عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها الجذابة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيراي التى تبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة.
View this post on Instagram

🐡

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان مكشوف.. كنزى عمرو دياب بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

بـ هاف ستومك.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

الهضبة فين؟.. هجوم شرس على كنزي عمرو دياب بسبب صورها

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بـ فستان مكشوف.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

ترشيحاتنا

شاهد..لحظة تعرض الرئيس السوري لوعكة صحية في البرلمان

قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

تزوج 9 مرات.. تفاصيل حياة سناء شافع الخاصة

بحضور رئيس المخابرات العامة .. افتتاح المركز الطبي المصري في مدينة جوبا

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

حبوب مخدرة وجوازة مكملتش.. التفاصيل الكاملة لذبح أحمد على يد خطيبته وعشيقها قبل أيام من الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الإصابة بـ فيروس كورونا

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد