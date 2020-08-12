بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد





وظهرت بها كنزي عمرو دياب ، بجيب قصيرة من الجينز باللون الأزرق، ومرتدية معها توب هاف ستومك باللون الأبيض ليبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كنزي عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها الجذابة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيراي التى تبرز جمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة.