AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:55 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.


وظهرت بها ريهام أيمن، بهوت شورت جذاب باللون البينك، ومطعم بنقشات باللون الأبيض، ومرتديه معه توب جذابا باللون الأبيض ليبرز جمالها.






ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.



كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، وتتناسب مع ظهورها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة، وأساور بسيطة لليد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين الأشجار.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

أمام حمام السباحة .. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

بقصة شعر جديدة.. ريهام أيمن تفاجئ متابعيها بلوك جذاب.. شاهد

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

على الأسكوتر.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بـ الأوف شولدر.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

محمد رشاد يحذف صوره مع مي حلمى

تعرف على آخر التطورات في قضية اشيمبونج لاعب الزمالك السابق

إهمالي كلفني كتير.. آخر كلمات الراحل سناء شافع قبل وفاته

مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

مزاد بيراميدز يصل لرقم غير مسبوق من أجل عيون رمضان صبحي

جنون في أسعار الذهب والجرام يتراجع 57 جنيها .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

خبير تجميل يقدم نصائح للمكياج المناسب في ظل أزمة كورونا

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية