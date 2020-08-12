هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد





وظهرت بها ريهام أيمن ، بهوت شورت جذاب باللون البينك، ومطعم بنقشات باللون الأبيض، ومرتديه معه توب جذابا باللون الأبيض ليبرز جمالها.

























ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.













كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، وتتناسب مع ظهورها.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة، وأساور بسيطة لليد.







