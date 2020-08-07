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مرأة

بالتايجر الأبيض.. ريهام أيمن تبرز جمالها بإطلالة صيفية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:49 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورا جديدة لها من إجازتها الصيفية، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: "ابحث عن ضوء أمل كل يوم ، فأنت لا تعرف أبدًا كيف سيبدو غدك".

وأطلت ريهام أيمن على جمهورها من أمام البحر، بإطلالة صيفية مميزة، مرتدية فستان باللون الأبيض بتصميم تايجر يبرز جمالها ورقتها.

واستكملت ريهام أيمن إطلالتها ببعض المقتنيات، مثل القبعة على الشعر بطريقة لافتة، ونظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.

كما ارتدت الاكسسوارات البسيطة في اليد والرقبة.

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