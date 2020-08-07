إكسسوارات لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار بفستان فيروزي





وعلقت عليها قائلة "في بعض الأحيان، عليك فقط أن تموت قليلًا من الداخل لكي تولد من جديد وترتفع مرة أخرى كنسخة أقوى وأكثر حكمة منك. ما يهم أكثر هو كيف تسير بشكل جيد في النار، يجب أن يحترق طائر الفينيق ليخرج. غالبًا ما يكون الألم الأعمق هو الذي يمكّنك من النمو إلى أعلى مستوياتك".



وتألقت هند صبري بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان باللون الفيروزي يبرز جمال أنوثتها، مكشوف من منطقتي الصدر والقدم.





واستكملت أناقتها، بارتداء الاكسسوارات كبيرة الحجم بشكل لافت، فارتدت أسورة ذهبية في اليد، مع خاتم، والأقراط في الأذن.





واعتمدت على وضع المكياج الناعم، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع إبراز جمال عيناها بالآيشادو ورسم الحواجب.





وتركت هند صبري خصلات شعرها الأسود أعلى الكتف بطريقة جذابة.





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