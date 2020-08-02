شاهد.. أحدث ظهور لـ هند صبرى على انستجرام

نشرت الفنانة هند صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت هند صبرى قائلة " ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية".
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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.
وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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“Your smile is your logo, your personality is your business card, how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark” "ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية" #Hendsabry #Hendsabrifans #inspirationalquotes #actorslife #cinemamonamour #photographyart #هند_صبري