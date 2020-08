شاهد.. أحدث ظهور لـ هند صبرى على انستجرام

View this post on Instagram

“Your smile is your logo, your personality is your business card, how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark” "ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية" #Hendsabry #Hendsabrifans #inspirationalquotes #actorslife #cinemamonamour #photographyart #هند_صبري