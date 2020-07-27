بصورة جديدة .. هند صبري: اجعل ابتسامتك تغير العالم | شاهد





وعلقت هند صبرى قائلة: "اجعل ابتسامتك تغير العالم، ولا تجعل العالم يغير ابتسامتك .. ويل سميث".





يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.



