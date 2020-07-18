AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحيانًا لا نقدر قيمة اللحظة.. شاهد أحدث ظهور لـ هند صبري

السبت 18/يوليه/2020 - 01:14 ص
هند صبري
هند صبري
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وطلت هند صبري بإطلالة بسيطة بدون مكياج وعلقت على الصورة قائلة: أحيانًا لا نقدر قيمة اللحظة حتى تصبح ذكرى

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
جميلة أوي، ربنا يحميكي، قمر، أحلى هند صبري 

اقرأ أيضًا:


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون ميك أب.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

معظم فتيات العالم تعرضن للتحرش.. هند صبري تثير الجدل على تويتر

السقوط حادث والبقاء اختيار.. إطلالة جذابة لـ هند صبري على انستجرام.. شاهد

المرأة القوية لا تخاف.. هند صبري بإطلالة جذابة عبر انستجرام

احتفالا بعيد ميلاد صديقتها.. هند صبرى تنشر مقطع فيديو عبر انستجرام

هند صبري تكشف عن أحدث صورها خلال إجازتها الصيفية

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة أميتاب باتشان بـ فيروس كورونا

دعاء يوم الجمعة بعد المغرب لفك الكرب.. ردده حتى أذان العشاء

قرار عاجل من فايلر بشأن فريق الوداد المغربي قبل مباراة نصف نهائي افريقيا

اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل