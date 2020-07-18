أحيانًا لا نقدر قيمة اللحظة.. شاهد أحدث ظهور لـ هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





حيانًا لا نقدر قيمة اللحظة حتى تصبح ذكرى وطلت هند صبري بإطلالة بسيطة بدون مكياج وعلقت على الصورة قائلة: أ





وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

جميلة أوي، ربنا يحميكي، قمر، أحلى هند صبري





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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.