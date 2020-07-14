هند صبري تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت هند صبري بدون ميكب ويشعر مبلول وعلقت على الصورة قائلة "الشخص الذي يفكر كثيرا هو الشخص الذي يحب كثيرا".

هند صبري تكشف عن أحدث صورها خلال إجازتها الصيفية

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف احمد مراد.



وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.