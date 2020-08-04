بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب

نشرت زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب، صورة، لابنتها "كنزي" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

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زينة عاشور بإطلالة مبهجة على انستجرام

وظهرت كنزى فى الصورة مرتدية "فستان كت جريء ضيق"، وذلك بعد نشر كنزي عددا من الصور لها أمس الأول، رفقة أصدقائها أمام أحد الشواطئ.

ووجهت زينة عاشور رسالة لابنتها كنزي، من خلال تعليقها على الصورة: "افتقدك كثيرا جدا يا كيكي".

وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.‏

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف.

https://www.instagram.com/p/CDccOypAGda/?igshid=1igjh9shyb4i2