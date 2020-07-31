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فن

نشرة الفن.. عادل إمام يحتفل بعيد الأضحى المبارك.. ورسالة خاصة من زينة عاشور لابنتها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:


هنأ الفنان عادل إمام ، المسلمين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 


هنأ الفنان محمود ياسين جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .



حرصت زينة عاشور، علي تهئنة ابنتها "جانا عمرو دياب" بعد التحاقها بالجامعة عن طريق نشر صورة لابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".


هنأت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


أطلقت الفنانة ديانا كرزون أحدث أعمالها الغنائية بعنوان " الدنيا بتضحك " من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى. 

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