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فن

أنغام تهنئ متابعيها بحلول عيد الأضحى عبر إنستجرام..شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث شاركت الفنانة أنغام، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أنغام قائلة:"كل سنة و انتم طيبين .. عيد اضحى سعيد عليكم و على كل حبايبكم"

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وأغنية "بتحب مين" كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، والحان أمير عبد المجيد. 

تقول كلمات الأغنية :" بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. خوفك عليّا شككني فيك، شكنني فيك .. بتحب مين، آه بتحب مين؟ بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. إياك فاكرني مش حاسة بيك، مش حاسة بيك، آه مش حاسة بيك".


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