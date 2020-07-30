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فن

بلوحة لها.. إسعاد يونس تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:51 م
إسعاد يونس
إسعاد يونس
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شيماء عبد السلام
هنأت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إسعاد يونس قائلة: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين".

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يذكر أن إسعاد يونس تعرضت إلى هجوم من رواد تويتر، ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".

وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.

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